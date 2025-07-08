ДомойАвтоновости сегодняToyota Corolla 1993 года проехала 2 млн километров с родным двигателем и...

Toyota Corolla 1993 года проехала 2 млн километров с родным двигателем и трансмиссией

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
1993 Toyota Corolla AE92 SE sedan 2015 07 15 01 2048x1369 1

Toyota Corolla известна своей выносливостью и надежностью. Одним из доказательств этого является ее экземпляр из Новой Зеландии. Мужчина приобрел «Короллу» 1993 года выпуска в 2000 году и спустя 25 лет по-прежнему ездит на ней, накатав невероятный пробег.

32-летняя машина не только продолжает функционировать, но успела за это время проехать более 2 миллионов километров. И, что самое важное, весь этот километраж был наезжен на родном двигателе и трансмиссии.

Владельцем «Короллы-рекордсменки» по пробегу является Грэм Хебли, проживающий в Аппер-Хатте (Новая Зеландия). Мужчина работает доставщиком местной газеты и практически все время, кроме сна, находится за рулем.

UXJ4BU7IY4A7ZBECRCS2WWMUAM
Toyota Corolla 1993 с пробегом свыше 2 миллионов км

Для того, чтобы заниматься этим ответственным делом, ему был нужен очень надежный автомобиль. И в итоге Toyota Corolla стала для него настоящей находкой. 

Грэм приобрел «Короллу» в 2000 году, когда на ее одометре была цифра в 80 тысяч км. Весь остальной километраж был накатан лично им, поэтому он точно знает, что за пару миллионов километров в ней вышло из строя.

Heb

Что удивительно, по словам мужчины, никаких серьезных неисправностей с его Corolla не приключалось. Машина продолжает использовать родной двигатель и трансмиссию, но за длительный период эксплуатации ему пришлось осуществить почти 20 замен ремня ГРМ. 

Владелец «Короллы» с пробегом более 2 миллионов километров объясняет такую выносливость своей машины тем, что автомобили той эпохи обладали большим запасом прочности.

При этом не менее важным (по его мнению) является регулярное обслуживание, без которого его «Тойота» не смогла бы оставаться в строю так долго. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Whanganui Chronicle

Читайте также:

Последние новости:

Nissan выпустит новый недорогой трехрядный минивэн: что о...

Абсолютно новый Toyota Highlander: первые изображения

Новый Chevrolet Cruze может оказаться слишком похожим на...

Кроссоверный минивэн Mitsubishi Xpander стал агрессивнее и качественнее

Новый кроссовер Renault крупнее Duster близок к премьере

Mitsubishi Delica D:6 обещает стать грозой минивэнов, но...

Mitsubishi хочет создать собственный внедорожный кроссовер против «дикого»...

У самого важного пикапа Toyota будет подключаемый гибридный...

5,1-метровый кроссовер Toyota, продающийся в России, может примерить...

Дешевый 7-местный Renault обновится в ближайшие недели

Разработка нового большого электрического внедорожника Honda 0 Series...

Японский кроссовер, который хочет стать популярнее Toyota RAV4,...

Доступный седан Toyota обучат тратить на 100 км...

Toyota Land Cruiser Prado научился быть идеальным (и...

Названы автомобили, за которыми охотятся в Великобритании

Лучший автомобиль Японии оценили в России дешевле большинства...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+