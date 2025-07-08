Toyota Corolla 1993 года проехала 2 млн километров с родным двигателем и трансмиссией

Toyota Corolla известна своей выносливостью и надежностью. Одним из доказательств этого является ее экземпляр из Новой Зеландии. Мужчина приобрел «Короллу» 1993 года выпуска в 2000 году и спустя 25 лет по-прежнему ездит на ней, накатав невероятный пробег.

32-летняя машина не только продолжает функционировать, но успела за это время проехать более 2 миллионов километров. И, что самое важное, весь этот километраж был наезжен на родном двигателе и трансмиссии.

Владельцем «Короллы-рекордсменки» по пробегу является Грэм Хебли, проживающий в Аппер-Хатте (Новая Зеландия). Мужчина работает доставщиком местной газеты и практически все время, кроме сна, находится за рулем.

Toyota Corolla 1993 с пробегом свыше 2 миллионов км

Для того, чтобы заниматься этим ответственным делом, ему был нужен очень надежный автомобиль. И в итоге Toyota Corolla стала для него настоящей находкой.

Грэм приобрел «Короллу» в 2000 году, когда на ее одометре была цифра в 80 тысяч км. Весь остальной километраж был накатан лично им, поэтому он точно знает, что за пару миллионов километров в ней вышло из строя.

Что удивительно, по словам мужчины, никаких серьезных неисправностей с его Corolla не приключалось. Машина продолжает использовать родной двигатель и трансмиссию, но за длительный период эксплуатации ему пришлось осуществить почти 20 замен ремня ГРМ.

Владелец «Короллы» с пробегом более 2 миллионов километров объясняет такую выносливость своей машины тем, что автомобили той эпохи обладали большим запасом прочности.

При этом не менее важным (по его мнению) является регулярное обслуживание, без которого его «Тойота» не смогла бы оставаться в строю так долго.