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5,1-метровый кроссовер Toyota, продающийся в России, может примерить вид новых Camry, RAV4 и Prius

Текст: Алексей Шмидт
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2027 toyota grand highlander reveals exterior restyle interior updates but only in cgi 7 1

Премьера первого поколения кроссовера Toyota Grand Highlander датирована 2023 годом. Машина, адресованная рынку США, расположилась в гамме компании между простым «Хайлендером» и еще более крупной, но уже рамной моделью Sequoia.

В определенный момент такие машины добрались даже до России (разумеется, благодаря «серому импорту). А в ближайшее время их ждет как минимум внешняя модернизация.

2027 toyota grand highlander reveals exterior restyle interior updates but only in cgi 13 1
Toyota Grand Highlander – обновленная версия (неофициальный рендер)

В интернете появились первые неофициальные изображения обновленного Toyota Grand Highlander, на которых машина примерила экстерьер свежих моделей компании, таких как Camry, RAV4 и Prius.

2027 toyota grand highlander reveals exterior restyle interior updates but only in cgi 8 1
Слева – рендер нового Toyota Grand Highlander, справа – фото актуальной версии этого кроссовера

Цифровой художник «AutoYa» перелицевал переднюю часть кузова 7-местного SUV «Тойоты», придав ей более современный вид за счет С-образных кластеров фар, другой решетки радиатора и нового бампера с массивными боковыми фальш-воздухозаборниками.

Боковины кузова, судя по рендерам, остались прежними, а корму машины на изображениях не показали.

2027 toyota grand highlander reveals exterior restyle interior updates but only in cgi 12 1
Toyota Grand Highlander – обновленная версия (неофициальный рендер)

Серьезных изменений в «технике» 5,1-метрового кроссовера Toyota не ожидается. По слухам, «растянутый» Highlander продолжит использовать шасси GA-K и комплектоваться 2,4-литровым «наддувным» двигателем на 269 лошадиных сил, работающим в связке с 8-скоростной АКПП, а также 2,5-литровым атмосферным мотором, функционирующим в составе гибридной системы на 246 «сил».

Привод можно будет выбирать как из переднего, так и полного. Причем последний реализован посредством установки сзади машины дополнительного электрического двигателя. 

2027 toyota grand highlander reveals exterior restyle interior updates but only in cgi 10 1
Toyota Grand Highlander – обновленная версия (неофициальный рендер)

Наиболее производительная модификация Grand Highlander, использующая 2,4-литровый турбомотор, шестискоростную АКПП и электрический двигатель, а также безальтернативный полный привод (совокупная отдача составляет 367 «лошадей» и 542 Нм), сохранится, но, возможно, будет модернизирована. 

В продажу реформенный Toyota Grand Highlander должен поступить в ближайшие несколько лет.

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Фото:AutoYa.info

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