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Разработка нового большого электрического внедорожника Honda 0 Series остановлена

Текст: Михаил Романченко
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Столкнувшись с падением спроса на электромобили Honda внесла коррективы в ранее объявленный 10-летний план по запуску новых моделей, отметив в нем, что будет активно развивать гибридную энергетику. По этой причине ряд перспективных моделей компании появится позже, чем планировалось, либо не появится вовсе. 

Японский журнал «Nikkei Asia» пишет, что руководство «Хонда» остановило разработку нового большого электрического внедорожника Honda 0 Series, который ранее был показан в виде концепта.

Трехрядный вседорожник хотели выпустить в 2027 году, но, похоже, теперь его перспективы туманны.

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Новый 3-рядный вседорожник Honda 0 Series

Что интересно, вместе с большой SUV-моделью под остановку разработки не попали другие запланированные модели 0 Series, в том числе седан Saloon, а также среднеразмерный вседорожник.

Проекты этих электромобилей все еще остаются в повестке и могут быть реализованы в 2028 и 2030 годах.

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Новая стратегия электрификации «Хонды» заключается в запуске электромобилей следующего поколения с 2027 года, но не в классическом виде, а в качестве электро-гибридов e:HEV.

Такую силовую установку со временем должны получить почти все самые популярные модели компании от Pilot до Odyssey и Passport.

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Что касается большого внедорожника, который должен был работать исключительно на электротяге, то его дизайн собирались выполнить в стиле ретро-машин из 70-х годов прошлого столетия.

Его прототип щеголял необычным бампером, пиксельной светотехникой, массивной кормой и скрытыми в кузове дверными ручками. 

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Фото:Honda
ИСТОЧНИК:Nikkei Asia

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