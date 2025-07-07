Лучший автомобиль Японии оценили в России дешевле большинства «китайцев»

Никто не сомневается, что японцы знают, каким должен быть идеальный автомобиль. «Страна восходящего солнца» может похвастаться большим количеством известных автомобильных марок по всем мире, продукция которых продается миллионными тиражами.

Одна из них – Honda, компактвэн которой (Freed) был назван «Автомобилем года в Японии 2024-2025» (за него жюри конкурса отдало 220 голосов). Недавно эта модель добралась до российского рынка, где ее оценили дешевле большинства китайских кроссоверов.

Honda Freed Crosstar

Как удалось выяснить редакции «Дейли-Мотор», на российском рынке начали предлагать новые Honda Freed 2025 года выпуска. Машины завозятся напрямую из Японии и доступны как в «живом» виде во Владивостоке, так и под заказ.

Причем речь идет не об обычных Freed, а об их кроссоверной версии Crosstar, отличающейся от простого компактвэна специальным «внедорожным» декором и слегка приподнятым дорожным просветом.

Машины оборудованы 1,5-литровым бензиновым двигателем, развивающим 118 лошадиных сил. Помогает ему бесступенчатая вариаторная коробка передач и передний привод.

Варианта компоновки салона два – стандартная двухрядная 5-местная и более дорогая 3-рядная шестиместная с раздельными сиденьями посередине.

Что еще интереснее, в какую сумму был оценен новый Honda Freed в России. В Японии за такие машины просят от 2 миллионов 928 тысяч 200 иен (1,6-миллиона рублей), но у нас стоимость таких автомобилей составляет 2 миллиона 30 тысяч рублей.