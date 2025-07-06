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Hyundai Tucson 5 поколения станет бруталом и получит новейшую развлекательную систему

Текст: Михаил Романченко
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Популярный компактный кроссовер Hyundai Tucson сегодня пребывает в четвертой по счету генерации, но подходит к черте, когда ему будет необходим переход в новое поколение, в котором машина пробудет до 2030 года. Премьера «пятого» Tucson запланирована на третий квартал 2026 года.

Ожидается, что машина заметным образом преобразится внешне и технически, а также приобретет новейшую информационно-развлекательную систему Hyundai Pleos Connect, представленную в этом году.

Корейские СМИ и независимые дизайнеры полагают, что в свежей генерации Tucson сменит внешний облик. Его трансформация должна пройти по тем же лекалам, что и старших моделей Santa Fe и Palisade, но основную часть экстерьера машина может перенять у водородного кроссовера Nexo. 

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Спекулятивный рендер 5 поколения Hyundai Tucson

Кроссоверу могут достаться новые пикселизированные светодиодные фары и дневные ходовые огни, квадратный передний бампер с серебристой защитной пластиной, а также новая прямоугольная радиаторная решетка. 

hyundai pleos new infotainment system
Интерфейс мультимедийной системы Pleos Connect

Конструкция салона этой модели, скорее всего, будет переработана, а в саму нее окажется внедрена новейшая мультимедийная система Pleos Connect, представленная ранее в этом году.

В ее состав войдет большой сенсорный экран с интерфейсом смартфона и голосовой помощник на базе искусственного интеллекта Gleo AI. 

Что касается «механики», то кроссовер продолжит использовать диверсифицированную схему питания, включая как чистое топливо, так и бензино-электрическую тягу. 

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Фото:Motorjason, Hyundai

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