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У самой производительной версии недорогого кроссовера Lexus появится крутая выхлопная система

Текст: Алиса Шашкова
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В июле прошлого года Lexus представил новую версию своего самого компактного и недорогого кроссовера LBX, получившую название Morizo RR Performance. 

Небольшой «паркетник» сделали более привлекательным и динамичным. Но этого оказалось недостаточно и ателье Toyota Group Tom’s Racing объявило о том, что готовит для LBX эксклюзивную спортивную выхлопную систему. 

Новый «выхлоп» должен обеспечить машине более глубокий и насыщенный звук, а также повысить общую динамику и производительность. 

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Спортивная выхлопная система, специально разработанная ателье Tom’s  Racing для LBX Morizo RR, обладает конструкцией выхлопной трубы большого диаметра (115 мм), а также крупными наконечниками.

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По задумке авторов этой опции, она придаст маленькому японскому кроссоверу совершенно другой звуковой эффект во время работы в сравнении со стандартной моделью благодаря многоступенчатой структуре глушителя.

При низких оборотах звук выхлопа машины окажется обычным, но при открытии дроссельной заслонки он будет становиться более глубоким и резким. 

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В Tom’s Racing отмечают, что установка новой выхлопной системы на кроссовер LBX способна не только изменить звук работы его двигателя, но и добавить ему крутящего момента. 

Напомним, специальной модификации LBX Morizo RR Performance положен 1,6-литровый турбированный мотор, способный развивать максимальную мощность в 304 лошадиные силы. 

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Фото:Tom's Racing, Toyota

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