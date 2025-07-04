Почти как Audi: новый седан Hyundai Avante/Elantra может получить новаторский облик

Hyundai Avante, известный за пределами Южной Кореи как Hyundai Elantra, появился на свет в действующем поколении еще в 2020 году. Спустя два года 4-дверка обновилась, но не стала бестселлером. Более того, не помогла ей даже внеочередная прошлогодняя модернизация.
Вернуть интерес к некогда популярной модели Hyundai должно ее свежее, восьмое по счету поколение, которое может удивить новаторским дизайном.
Канал на YouTube «NYMammoth», известный своими прогнозами экстерьера новых, еще не вышедших в продажу автомобилей, выпустил концепт-арт новой генерации Hyundai Avante. На них седан-долгожитель корейской марки примерил экстремальный облик, напоминающий современную внешность моделей Audi.
Автомобилю достался бесшовный горизонтальный светодиодный фонарь ДХО спереди и новая объемная решетка радиатора, внедренная в конструктивно сложный бампер, а также двухэтажная основная светотехника.
Ожидается, что Hyundai продолжит продавать Avante с прежней линейкой двигателей. На внутреннем рынке этот седан сейчас предлагается с 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором на 123 лошадиные силы, а также с гибридной силовой установкой на его базе (мощностью 141 л.с.) и двигателем, работающим на природном газе (на 120 «сил»).
Самым производительным силовым агрегатом в ее линейке является 2-литровый турбомотор на 280 «скакунов», положенный «заряженной» спецверсии N.
Официальный релиз восьмой генерации Hyundai Avante запланирован на первую половину 2026 года.