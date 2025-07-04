Почти как Audi: новый седан Hyundai Avante/Elantra может получить новаторский облик

Hyundai Avante, известный за пределами Южной Кореи как Hyundai Elantra, появился на свет в действующем поколении еще в 2020 году. Спустя два года 4-дверка обновилась, но не стала бестселлером. Более того, не помогла ей даже внеочередная прошлогодняя модернизация.

Вернуть интерес к некогда популярной модели Hyundai должно ее свежее, восьмое по счету поколение, которое может удивить новаторским дизайном.

Hyundai Sonata актуального поколения

Канал на YouTube «NYMammoth», известный своими прогнозами экстерьера новых, еще не вышедших в продажу автомобилей, выпустил концепт-арт новой генерации Hyundai Avante. На них седан-долгожитель корейской марки примерил экстремальный облик, напоминающий современную внешность моделей Audi.

Hyundai Sonata 8 поколения (неофициальный рендер)

Автомобилю достался бесшовный горизонтальный светодиодный фонарь ДХО спереди и новая объемная решетка радиатора, внедренная в конструктивно сложный бампер, а также двухэтажная основная светотехника.

Hyundai Sonata 8 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что Hyundai продолжит продавать Avante с прежней линейкой двигателей. На внутреннем рынке этот седан сейчас предлагается с 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором на 123 лошадиные силы, а также с гибридной силовой установкой на его базе (мощностью 141 л.с.) и двигателем, работающим на природном газе (на 120 «сил»).

Самым производительным силовым агрегатом в ее линейке является 2-литровый турбомотор на 280 «скакунов», положенный «заряженной» спецверсии N.

Официальный релиз восьмой генерации Hyundai Avante запланирован на первую половину 2026 года.