Новая Toyota Celica удивит среднемоторной компоновкой и мощностью 400 «сил»

Разработка нового поколения спортивного купе Toyota Celica идет полным ходом. И чем ближе его премьера, тем больше подробностей об этом проекте появляется в Сети.

Как удалось выяснить журналу «Best Car», реформенная «Селика» будет продаваться в версии Gazoo Racing и удивит своей конструкцией.

По информации инсайдеров, проект новой Celica, который в заводской документации сейчас проходит под индексом 710D, собираются реализовать в 2028 году. Внешне автомобиль будет напоминать старый MR2, но с рядом современных решений в области экстерьера.

Toyota Celica нового поколения (неофициальный рендер)

Дизайнеры нарочито разведут передние стойки кузова по сторонам, чтобы обеспечить водителю лучший обзор, а также наделят его агрессивным внешним видом с широким бампером и угловатой оптикой.

Но еще интереснее то, какой может оказаться техническая конструкция этой модели. Журналисты из Японии пишут, что новая Celica будет среднемоторным купе, то есть ее двигатель расположится не спереди, а ровно за сиденьями водителя и пассажира. Кроме того, автомобиль не окажется гибридом.

Toyota Celica нового поколения (неофициальный рендер)

Вместо этого его собираются оснастить бензиновым турбомотором G20E мощностью 400 лошадиных сил и 550 Нм. Для этой модели двигатель в ближайшем месяце опробует концепт GR Yaris M, который выступит в гонке Super Taikyu.

Презентация нового поколения Toyota Celica должна состояться в апреле 2028 года.