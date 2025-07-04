Новый спорткар Lexus за 20 млн рублей подловили на проселочных дорогах

Премиальный суббренд Toyota – компания Lexus – готовит новый спортивный автомобиль, который должен оказаться самой мощной и дорогой моделью в линейке японского автопроизводителя. Тесты машины уже стартовали. И, что самое интересное, они не всегда проходят в традиционных для такого вида автомобилей условиях.

Накануне в Японии был замечен прототип нового спорткара Lexus, позиционирующийся как преемник легендарной модели LFA. Причем машину «застукали» не на автостраде или гоночной трассе, а на проселочной дороже неподалеку от горы Фудзи.

Как и прежде, кузов «Лексус» оказался на 100-процентов скрыт ляпистой маскировкой, чтобы не дать возможность фотошпионам рассмотреть его дизайнерские решения.

Техническая информация о проекте сейчас находится в статусе «секретно», но инсайдеры из Японии уверены, что знают, чем будет оснащаться эта новинка Lexus.

Утверждается, что приводить в движение новинку Lexus будет гибридная силовая установка, построенная вокруг бензинового твин-турбомотора V8. Ее совокупная отдача может составить от 750 до 1000 лошадиных сил.

Помогать двигателю предстоит новейшей 8-диапазонной автоматической коробке передач со спортивными настройками.

Со скорости от 0 до 100 км/ч машина, по слухам, будет разгоняться всего за 3 секунды. Конкурировать новинка Lexus собирается с такими моделями как Ferrari 296 GTB и McLaren Artura.

Презентация этого спортивного автомобиля может состояться в период с 2026 по 2027 год. Цены на нее имеют шансы превысить отметку в 250 тысяч долларов (около 20 миллионов рублей).