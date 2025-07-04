Компакт-кроссовер Kia, хорошо известный в России, примерит «злой» дизайн и гибридный двигатель

Компактный кроссовер Kia Seltos, успевший отметиться в России на заре своего существования (машину даже собирали на мощностях местного предприятия «Автотор»), подошел к черте, когда ему необходим переезд в свежую генерацию.

По слухам, эта процедура сулит популярному корейскому SUV кардинальные перемены в имидже и механической стороне.

Неофициальный рендер нового поколения Kia Seltos

Недавно дизайн-студия «NYMammoth» внимательно изучила шпионские фотографии прототипа нового Kia Seltos, придя к выводу, что машина приобретет во второй генерации «злой» дизайн.

Прототип 2 поколения Kia Seltos

Переднюю часть кузова бюджетного кроссовера могут оформить в агрессивном стиле, который отличится от нынешней итерации этой модели другой глянцевой черной решеткой радиатора, по-новому сконструированными фарами с вертикальными светодиодами, а также совершенно иным бампером и, возможно, задними фонарями.

Задняя светотехника может оказаться похожей на ту, что сейчас устанавливаются на электрическую модель EV6.

В дополнение к изменениям во внешности ожидается, что Seltos удивит масштабным улучшением качества, обзаведясь новейшей «мультимедийкой» и современной экономичной гибридной системой. Мощностные характеристики последней пока не раскрываются, но известно, когда такой автомобиль появится в продаже.

Корейские СМИ пишут, что дебют нового поколения «Селтос» запланирован на вторую половину 2025 года. Кроссовер будет конкурировать за внимание покупателей с моделями Hyundai Kona и Chevrolet Trailblazer.