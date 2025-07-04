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Новый спортивный автомобиль Mazda получит имя RX-9 и роторный двигатель

Текст: Михаил Романченко
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Когда кто-то говорит слово роторный двигатель, поклонники автопрома тут же вспоминают про компанию Mazda. Мировая слава этого мотора была заработана в области спортивных автомобилей, в частности благодаря купе RX-7.

После того, как эта модель покинула конвейер, ее сменщице RX-8 была поставлена задача сохранить наследие предшественницы. И хотя она также пользовалась высокой популярностью, успеха RX-7 достичь ей так и не удалось.

С отказом от роторных спортивных купе Mazda отложила в сторону наработки в области роторных двигателей, но, как оказалось, не навсегда.

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Новое спортивное купе Mazda RX-9 (спекулятивный рендер)

Японская пресса пишет о том, что автопроизводитель из Хиросимы работает над преемником RX-8, который, по слухам, назовут RX-9. Машину строят на базе концепта Iconic SP образца 2023 года. 

Главный вопрос в этом амбициозном проекте лежит в механическом аспекте. А точнее в том, какую роль в его конструкции будет играть роторный двигатель. Вариантов есть два.

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Новое спортивное купе Mazda RX-9 (спекулятивный рендер)

Первый – использовать такой мотор в качестве расширителя диапазона в электрической силовой установке, а второй – задействовать двигатель непосредственно для передачи крутящего момента на колеса, но дополнить его гибридной технологией.

Если все пойдет по плану и инсайдерские «сливы» окажутся правдивыми, то новый спортивный автомобиль Mazda с роторным мотором представят ориентировочно в 2027 году. 

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Фото:Best Car

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