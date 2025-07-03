Стартовали продажи японского микрокара дешевле Lada Granta

Рынок серого импорта России продолжает пополняться моделями, которые для него никогда официально не предназначались.

На днях компания, занимающаяся ввозом в РФ машин из-за рубежа, опубликовала объявление с предложением привезти в страну новый бюджетный автомобиль, цена которого окажется ниже, чем стоимость средних и «топовых» комплектаций отечественной Lada Granta.

Mazda Scrum

Как удалось выяснить нашей редакции, речь идет о модели Mazda Scrum. Машина представляет собой автомобиль популярного в Японии класса кей-каров, а также параллельно перелицованную копию Suzuki Carry.

Компактвэн приводится в движение за счет 660-кубового 3-цилиндрового мотора, который на местном рынке может быть как атмосферным, так и турбированным. Более того, Scrum предлагается в Японии как в заднеприводном, так и полноприводном исполнениях.

В России предлагают приобрести безнаддувный вариант кей-кара Mazda, оснащенный системой заднего привода.

Продавец обещает привезти машину 2025 года выпуска с околонулевым пробегом с аукциона Японии. Ее заявленная цена – 1 миллион 30 тысяч рублей. Утверждается, что эта сумма включает в себя таможенную очистку в России и является конечной.

Если это действительно так, то Mazda Scrum 2025 обойдется покупателю дешевле, чем большинство комплектаций Lada Granta кроме базовых.

За российский седан, напомним, в версиях от Classic с кондиционером до Life сегодня просят от 1 миллиона 47 до 1 миллиона 167 тысяч рублей соответственно (по РРЦ на сайте «АвтоВАЗа»).