Недорогая «зажигалка» на колесах от Toyota готова к запуску: известна цена

В 2026 году компания Suzuki собирается вывести в продажу новое поколение хэтчбека Swift Sport. Запуск этой модели должен придать жизненную силу японскому рынку в этом сегменте, в том числе заставить конкурентов отвечать на нее собственными новинками.

Одна из них – новый «заряженный» хэтчбек Toyota Starlet. Машина будет предлагаться как в стандартной, так и модицифированной GR-версии. Накануне о последней стали известны свежие подробности.

Последний отчет японского издания «BestCarWeb» свидетельствует о том, что GR Starlet вошел в финальную стадию разработки. Презентация хот-хэтчбека состоится осенью 2026 года.

Toyota GR Starlet (спекулятивный рендер)

С точки зрения внешности машина пойдет по стопам своих предшественников, таких как GR Yaris и GR Corolla, получив уникальный спортивный облик. Длина 5-дверки составит 3850 мм, ширина – 1725 мм, а высота – 1475 мм.

Приводить в движение эту компактную «зажигалку» на колесах будет тот же 3-цилиндровый бензиновый турбомотор, что и в GR Yaris, но его рабочий объем снизится с 1,6 до 1,3-литра.

Выбор коробок передач сведется к двум вариантам – 6-ступенчатой МКПП или 8-скоростному «автомату». Максимальная мощность машины составит 150 лошадиных сил.

Toyota GR Starlet (спекулятивный рендер)

В версии GR Toyota Starlet должен получить специальным образом настроенное шасси для улучшения характеристик управляемости, но привод автомобиля будет только передним.

Предполагаемая цена этой «заряженной» новинки «Тойоты» должна составить от 2,5 до 2,8-миллиона японских иен или 1,4 – 1,5-миллиона рублей.