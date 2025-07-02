Любимый внедорожник Toyota американцев оценили в России почти в 9 млн рублей

Модельная линейка Toyota может немного разниться от рынка к рынку, но быть плюс-минус одинаковой. Однако рынок США совсем другое дело. Там японский автопроизводитель предлагает целый список машин, не доступных большинству других стран. И многие из них носят статус бестселлеров.

На днях один из таких автомобилей прибыл в Россию по параллельному импорту. Более того, ему уже обозначили минимальную и максимальную цену.

Речь идет о внедорожнике Toyota 4Runner, новое поколение которого было представлено в 2024 году. Эта модель доехала до нас как в простой версии, так и во внедорожной Trailhunter.

Toyota 4Runner 2025

В обоих случаях речь идет о машине с 2,4-литровым гибридным двигателем i-Force, максимальная отдача которого составляет 326 лошадиных сил. Помогает ему автоматическая коробка передач и полноприводная система.

Вариант Trailhunter отличается от простого 4Runner слегка измененным внешним видом, специальными амортизаторами с выносными резервуарами, 50-миллиметровыми проставками для увеличения дорожного просвета, усиленными рычагами подвески, а также собственными колесными дисками, обутыми в 33-дюймовые «зубастые» покрышки.

Порядок цен на новые Toyota 4Runner в России выглядит следующим образом.

Наиболее доступный вариант этого внедорожника 2025 года выпуска без пробега сегодня стоит 8 миллионов 950 тысяч рублей, тогда как машины в хардкорной модификации Trailhunter оценены в 12 миллионов 800 тысяч рублей.