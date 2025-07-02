«Убийца» Hyundai Palisade от Kia рискует оказаться мужественнее, чем Mohave

Продажи нового, второго по счету поколения кроссовера Hyundai Palisade набирают обороты во всем мире, но параллельно ведется разработка следующей генерации его родственника – Kia Telluride.

Машина, адресованная по большей части США и нескольким другим странам (Персидского залива), готовится перебраться в свежую итерацию, в которой может удивить еще более мужественным внешним видом.

Такой прогноз в отношении реформенного Telluride делает дизайнерская студия из Южной Кореи «NYMammoth», опубликовавшая неофициальные рендеры этого автомобиля как спереди, так и сзади. Изображения готовились на основе шпионских фотографий прототипов нового Telluride, которые сейчас проходят доводочные испытания.

Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что один из самых крупных SUV-моделей Kia получит более брутальный дизайн, чем модель Mohave, которую сняли с производства в прошлом году.

Машине будет положен высокий капот, узкие вертикальные фары рубленой формы (фирменные огни Star Map), прямоугольная решетка радиатора и строгий бампер, а также Г-образные задние фонари, новая дверь багажника и потайные ручки дверей.

Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Платформу новый Telluride вновь разделит с Palisade. И, вероятно, унаследует у этой модели линейку двигателей.

Тот, напомним, комплектуется 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л.с., а также гибридной силовой установкой на базе этого же двигателя (мощностью 334 лошадиные силы). Кроме них для машины доступен 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 290 «скакунов».

Презентация новой генерации Kia Telluride может пройти до конца нынешнего года.