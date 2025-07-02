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«Убийца» Hyundai Palisade от Kia рискует оказаться мужественнее, чем Mohave

Текст: Алиса Шашкова
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Продажи нового, второго по счету поколения кроссовера Hyundai Palisade набирают обороты во всем мире, но параллельно ведется разработка следующей генерации его родственника – Kia Telluride.

Машина, адресованная по большей части США и нескольким другим странам (Персидского залива), готовится перебраться в свежую итерацию, в которой может удивить еще более мужественным внешним видом.

Такой прогноз в отношении реформенного Telluride делает дизайнерская студия из Южной Кореи «NYMammoth», опубликовавшая неофициальные рендеры этого автомобиля как спереди, так и сзади. Изображения готовились на основе шпионских фотографий прототипов нового Telluride, которые сейчас проходят доводочные испытания.

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Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Ожидается, что один из самых крупных SUV-моделей Kia получит более брутальный дизайн, чем модель Mohave, которую сняли с производства в прошлом году.

Машине будет положен высокий капот, узкие вертикальные фары рубленой формы (фирменные огни Star Map), прямоугольная решетка радиатора и строгий бампер, а также Г-образные задние фонари, новая дверь багажника и потайные ручки дверей.  

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Kia Telluride 2 поколения (неофициальный рендер)

Платформу новый Telluride вновь разделит с Palisade. И, вероятно, унаследует у этой модели линейку двигателей.

Тот, напомним, комплектуется 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 281 л.с., а также гибридной силовой установкой на базе этого же двигателя (мощностью 334 лошадиные силы). Кроме них для машины доступен 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» на 290 «скакунов». 

Презентация новой генерации Kia Telluride может пройти до конца нынешнего года. 

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Фото:NYMammoth

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