ДомойАвтоновости сегодняХардкорный внедорожник Nissan вернется спустя 10 лет перерыва

Хардкорный внедорожник Nissan вернется спустя 10 лет перерыва

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия us nissan range teaser 67e3451a64c8b 1

Компания Nissan выпустила внедорожник XTerra в начале 2000-х годов и продавала два его поколения на протяжении в общей сложности 15 лет. Сборка машины прекратилась в 2015 году, но, как оказалось, не навсегда. 

За последние 10 лет японский автопроизводитель несколько раз подавал заявку на повторную регистрацию товарного знака XTerra в США. А недавно Nissan объявил, что этот внедорожник входит в 13 новинок компании, которые появятся в продаже до 2027 года. 

BB1rmTcC
Оригинальный Nissan XTerra

Японская пресса пишет, что новый XTerra будет позиционироваться как внедорожник, ориентированный на приключения. Машина получит брутальный внешний вид с жесткими и динамичными линиями кузова и прочный багажник на крыше. 

Ранее в Сети появился тизер неизвестной внедорожной модели, которая, по слухам, может оказаться как раз тем возрожденным автомобилем XTerra, анонсированный Nissan. Если это действительно так, то новинка откажется от лестничной рамы в пользу несущего кузова, а также переберется на электрическую тягу.

250331 28049 10 7Fl6L 1
Официальный тизер нового внедорожника Nissan

Машине усилят подвеску и сохранят систему полного привода, но реализована она будет несколько иначе, чем раньше (за счет двух электромоторов). 

Премьера концептуальной версии нового XTerra может состояться уже в этом году, а товарный образец внедорожника подоспеет в следующие несколько лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Nissan

Читайте также:

Последние новости:

«Убийца» Hyundai Palisade от Kia рискует оказаться мужественнее,...

Любимый внедорожник Toyota американцев оценили в России почти...

Появились свежие подробности о новом Chevrolet Tracker

Самый качественный большой премиальный внедорожник в мире: за...

Раскрыты 12 автомобилей, которые могут проехать без поломок...

Kia Rio нового поколения могут сделать похожим на...

Популярный японский кросс-вэн приобрел крутой вид от Modellista

Mitsubishi дает несколько намеков на новый 7-местный бюджетный...

«Убийца» Tank 300 от экс-SsangYong: преемник Korando и...

В Корее назвали автомобили, которые чаще всего покупают...

Theta II: двигатель, который едва не растоптал репутацию...

Знаменитое купе Honda «для свиданий» вот-вот вернется

Конкурент Renault Duster от Jeep может сменить дизайн

Новый кроссовер Renault на базе Duster: пять важных...

Автомобили, ресурс моторов которых составляет более 1 млн...

Honda собирается выпустить новый недорогой трехрядный кроссовер

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+