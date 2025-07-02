Хардкорный внедорожник Nissan вернется спустя 10 лет перерыва

Компания Nissan выпустила внедорожник XTerra в начале 2000-х годов и продавала два его поколения на протяжении в общей сложности 15 лет. Сборка машины прекратилась в 2015 году, но, как оказалось, не навсегда.

За последние 10 лет японский автопроизводитель несколько раз подавал заявку на повторную регистрацию товарного знака XTerra в США. А недавно Nissan объявил, что этот внедорожник входит в 13 новинок компании, которые появятся в продаже до 2027 года.

Оригинальный Nissan XTerra

Японская пресса пишет, что новый XTerra будет позиционироваться как внедорожник, ориентированный на приключения. Машина получит брутальный внешний вид с жесткими и динамичными линиями кузова и прочный багажник на крыше.

Ранее в Сети появился тизер неизвестной внедорожной модели, которая, по слухам, может оказаться как раз тем возрожденным автомобилем XTerra, анонсированный Nissan. Если это действительно так, то новинка откажется от лестничной рамы в пользу несущего кузова, а также переберется на электрическую тягу.

Официальный тизер нового внедорожника Nissan

Машине усилят подвеску и сохранят систему полного привода, но реализована она будет несколько иначе, чем раньше (за счет двух электромоторов).

Премьера концептуальной версии нового XTerra может состояться уже в этом году, а товарный образец внедорожника подоспеет в следующие несколько лет.