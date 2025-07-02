Mercedes G-Class для «небогатых» появится не таким, каким его ждали

Mercedes-Benz G-Class считается одним из самых дорогих автомобилей в мире, но вскоре у тех, кто всегда мечтал о нем, но не имел финансовых возможностей, появится шанс. Концерн из Штутгарта разрабатывает мини-вариант «Гелика», проект которого в ближайшее время может претерпеть колоссальные изменения.

Предполагается, что новый внедорожник, который в прессе именуют «Baby G-Class», появится в 2026 году.

Официальный тизер нового Mercedes g-Class

Считалось, что это будет на 100-процентов электрический автомобиль с брутальным внешним обликом, пересекающимся с оригинальным «Гелендвагеном», однако падение спроса на «электрички» на примере модели G580 может отбить у немцев охоту вновь пытать счастье в этом сегменте.

По сообщениям европейских СМИ, проект уменьшенного «Гелика» собираются пересмотреть в угоду топливной версии, которая теоретически возможна благодаря его платформе MMA.

Официальный тизер нового Mercedes g-Class

От машины ждут классической квадратной формы кузова и имени в виде строчной буквы «g», которая, по слухам, вместе с уменьшенными габаритами будет отличать новинку от старшего брата G-Class.

Сколько будет стоить такой внедорожник пока доподлинно неизвестно, но, скорее всего, разница в цене между оригинальным «Гелендвагеном» и его удешевленной версией должна оказаться существенной.