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Mercedes G-Class для «небогатых» появится не таким, каким его ждали

Текст: Алексей Шмидт
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Mercedes-Benz G-Class считается одним из самых дорогих автомобилей в мире, но вскоре у тех, кто всегда мечтал о нем, но не имел финансовых возможностей, появится шанс. Концерн из Штутгарта разрабатывает мини-вариант «Гелика», проект которого в ближайшее время может претерпеть колоссальные изменения.

Предполагается, что новый внедорожник, который в прессе именуют «Baby G-Class», появится в 2026 году. 

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Официальный тизер нового Mercedes g-Class

Считалось, что это будет на 100-процентов электрический автомобиль с брутальным внешним обликом, пересекающимся с оригинальным «Гелендвагеном», однако падение спроса на «электрички» на примере модели G580 может отбить у немцев охоту вновь пытать счастье в этом сегменте. 

По сообщениям европейских СМИ, проект уменьшенного «Гелика» собираются пересмотреть в угоду топливной версии, которая теоретически возможна благодаря  его платформе MMA. 

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Официальный тизер нового Mercedes g-Class

От машины ждут классической квадратной формы кузова и имени в виде строчной буквы «g», которая, по слухам, вместе с уменьшенными габаритами будет отличать новинку от старшего брата G-Class. 

Сколько будет стоить такой внедорожник пока доподлинно неизвестно, но, скорее всего, разница в цене между оригинальным «Гелендвагеном» и его удешевленной версией должна оказаться существенной. 

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Фото:Mercedes-Benz

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