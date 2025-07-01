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Kia Rio нового поколения могут сделать похожим на Sportage

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 07 01 в 15.43.53

Rio вошел в гамму корейского автопроизводителя Kia в начале 20-го века (в 2000-м году), оказавшись преемником моделей Avella и Pride. В 2023 году новое поколение этого бестселлера было замечено во время тестов, но не совсем того «Рио», который многие знают, а его корейского родственника K2. 

Независимая студия дизайна «Digimods Design» полагает, что в свежей генерации новый международный Rio будут ждать некоторые внешние отличия от домашней 4-дверки.

Авторы рендеров, выложенных в Сеть, уверены, что модернизация внешности Rio пройдет по пути, который Kia ранее выбрала для всех своих моделей, в том числе популярного кроссовера Sportage.

киа рио нового поколения
Kia Rio нового поколения (неофициальный рендер)

У этого «паркетника» свежий «Рио» может унаследовать оформление передней части кузова с Г-образными фарами и широкой решеткой радиатора, изменившей свою «начинку».

Другие изменения во внешности машины должны включить в себя переделку ее боковин новыми дверными панелями, переосмыслением выштамповок капота, а также дебютом других задних фонарей, который хоть и сохранят установленную между собой LED-планку, но поменяют форму и наполнение.

Снимок экрана 2025 07 01 в 15.45.01
Kia Rio нового поколения (неофициальный рендер)

Достоверных сведений о том, какими моторами собираются комплектовать будущую генерацию Kia Rio, пока нет, но, скорее всего, машине придется пойти по пути как минимум гибридизации. 

Когда эта модель будет представлена и появится в продаже пока неизвестно.

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Фото:Digimods Design

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