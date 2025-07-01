Популярный японский кросс-вэн приобрел крутой вид от Modellista

Осенью 2022 года Toyota представила для развивающихся рынков Юго-Восточной Азии новый кросс-вэн Zenix. Машина неплохим образом показала себя с точки зрения продаж, предложив покупателям семиместный салон с доступной ценой (от 436 миллионов 100 тысяч индонезийских рупий или 2,1-миллиона рублей).

Добиться от этой модели еще больших объемов реализации было решено выпуском для нее комплекта доработок от ателье Modellista, который делает внешний вид Zenix еще более привлекательным.

Toyota Zenix в обвесе от Modellista

Специалисты тюнинг-суббренда Toyota подготовили для Zenix косметические изменения, которые включают в себя появление у кросс-вэна глянцевой черной решетки радиатора, придающей ему более спортивный вид.

Накладка на нижнюю часть переднего бампера придает машине более глубокий подбородок, а также делает кузов более приземистым.

По бокам автомобилю положены юбки цвета кузова плюс «ветровики» на окнах, а сзади комплект доработок для бампера.

Внутри машины предусмотрели специальные коврики для пола и декоративные элементы Modellista.

Ничего из этого не делает Toyota Zenix более быстрым автомобилем, но зато придает кросс-вэну молодежный внешний вид.

Под капотом любого из вариантов этой модели может быть установлен только бензиновый или гибридный силовой агрегат на 174 и 186 лошадиных сил соответственно. Привод машины может быть только передним.