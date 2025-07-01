В Корее назвали автомобили, которые чаще всего покупают люди в возрасте 50 лет

Компания Hyundai Motor опубликовала на своем сайте статистику продаж машин за последний месяц на родном для себя рынке (Южной Кореи), а также раскрыла самые популярные модели среди людей возрастом 50 лет. Оказалось, что они предпочитают не только строгие кроссоверы, но и молодежные седаны.

Hyundai Avante

Наиболее продаваемым автомобилем в Корее среди 50-летних покупателей оказалась 4-дверка Hyundai Avante. Среднеразмерный седан общей длиной в 4,7-метра оснащается 1,6-литровым рядным 4-цилиндровым бензиновым атмосферным мотором, развивающим 123 лошадиные силы.

Отмечается, что машина пользуется высоким спросом во всех возрастных группах. Цены на нее начинаются от 20 миллионов 350 тысяч вон (1,2-миллиона рублей).

Hyundai Palisade Hybrid

5-метровый кроссовер Hyundai Palisade в гибридной версии расположился в этом рейтинге на второй строчке, уступив за май лишь Hyundai Avante. Его силовой агрегат сочетает в себе 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электрическую систему. Максимальная отдача этой связки равна 334 лошадиным силам.

Стоимость машины стартует в Корее с отметки в 49 миллионов 680 тысяч вон (2,9-миллиона рублей).

Hyundai Tucson

Замыкает тройку самых продаваемых в Корее автомобилей в возрастной категории 50-лет популярный компактный «паркетник» Hyundai Tucson.



«Паркетник» оснащается на родине 1,6-литровым рядным 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, развивающим 180 лошадиных сил. За кроссовер просят на родине от 27 миллионов 290 тысяч вон (1,6-миллиона рублей).