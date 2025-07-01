Theta II: двигатель, который едва не растоптал репутацию Kia и Hyundai

Еще совсем недавно автопроизводители стремились как можно активнее внедрять в свои машины новые двигатели, которые затем приводили катастрофическим последствиям. К примеру, мотор EcoBoost рекламировался как будущее силовых агрегатов Ford, но из-за него компания погрязла в судебных исках и бесчисленном количестве отзывов.

Но одной серии двигателей удалось запятнать репутацию сразу двух автопроизводителей, стоив им колоссальных средств. Это моторы Theta II, которые использовали автомобили Kia и Hyundai.

Самой большой проблемой этих двигателей был отказ шатунного подшипника, что часто приводило к катастрофическим повреждениям силовых агрегатов, а в некоторых случаях к возгоранию.

Появившись в 2009 году как преемница семейства моторов Theta I, новая линейка двигателей Theta II начала устанавливаться в большинство популярных седанов и кроссоверов Kia и Hyundai.

На презентации 2,4-литрового мотора гендиректор североамериканского подразделения Hyundai Motor утверждал, что этот двигатель порадует и вознаградит владельцев, но все получилось в точности до наоборот.

Проблемы с бензиновыми моторами Theta II рабочим объемом 2- и 2,4-литра начались в момент их сборки.

Как выяснилось впоследствии, некоторые производственные процессы, такие как обработка коленвала, приводили к появлению в двигателях металлических частиц. Это выливалось в износ подшипников и, как следствие, в выход из строя шатуна.

Сначала проблема проявляла себя чрезмерным расходом масла, но затем перерастала в заклинивание двигателя. В некоторых случаях владельцам неисправных двигателей требовалась их полная замена, однако дилеры отказывались это делать по гарантии.

В итоге на Kia и Hyundai обрушилась целая лавина коллективных исков, заставившая корейского автопроизводителя провести крупнейшие отзывные компании в истории.

Обеим маркам пришлось раскошелиться на более чем 2 миллиарда долларов, которые пошли на покрытие штрафов, судебных исков, отзывов и замен двигателей, а также на предоставление для них увеличенной гарантии.