Конкурент Renault Duster от Jeep может сменить дизайн

Концерт Stellantis, владеющий брендом Jeep, работает над новым поколением компактной модели Renegade. Машина, основным соперником которой является Renault Duster, прошла через обновление три года назад и теперь должна перебраться в следующую генерацию.

Студия-дизайна «Digimods Design» подготовила первый концепт-арт этого внедорожника, наделив его более современным внешним обликом.

Новое поколение Jeep Renegade (неофициальный рендер)

Автомобиль, показанный на рендерах, пережил кардинальный пересмотр экстерьера, обзаведясь не только новым «передком», но и кормой. Компактный SUV примерил дизайнерские решения родственного Jeep Compass.

К примеру, машине достались похожие прочные бамперы, решетка радиатора, прямоугольные фары с U-образными ДХО, а также задние фонари, выполненные в форме буквы «X».

Новое поколение Jeep Renegade (неофициальный рендер)

О «начинке» новой генерации Jeep Renegade пока ничего неизвестно, но ранее ходили слухи, что этот кроссовер может стать полностью электрическим.

Правда, вероятнее всего, речь идет об альтернативной версии модели, которая появится либо параллельно, либо чуть позже классическом SUV с ДВС или гибридными силовыми установками.

Дебют нового Jeep Renegade должен состояться в ближайшие пару лет, то есть ориентировочно к 2027 году.