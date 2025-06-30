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Honda собирается выпустить новый недорогой трехрядный кроссовер

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия Honda Elevate Side View 1

Бюджетная линейка SUV-моделей Honda, ориентированная на развивающиеся рынки, будет расширяться.

К уже представленному на протяжении нескольких лет в небогатых странах «паркетнику» Elevate вскоре присоединится более крупная модель, которая будет умещать внутри до семи человек. Накануне о ней появились свежие подробности.

Индийская пресса пишет, что в проекте нового вместительного бюджетного SUV будет принимать участие платформа PF2, которая пройдет модернизацию. Именно она должна позволить «Хонде» подготовить недорогую машину среднего размера с 6-7-местной компоновкой, которая, по слухам, будет представлена в 2027 году.

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Honda Elevate

Автомобиль может получить дизайн, схожий с младшим кроссовером Elevate, а также перенять у него его механическую составляющую: 1,5-литровый мотор и гибридную систему e:HEV.

Впоследствии платформа PF2 станет основой для шестого поколения седана-бюджетника City, который, как ожидается, дебютирует в 2028 году.

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Honda City

Кроме того, на этой же «тележке» затем будет выпущен небольшой SUV длиной менее 4-метров, который будет ориентирован исключительно на городские поездки без каких-либо намеков на внедорожную составляющую.

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Фото:Honda

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