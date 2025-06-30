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Новый практичный рамный вездеход Kia оказался лучше популярных «китайцев» в заезде на крутой холм

Текст: Михаил Романченко
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Холм Бир-О’Клок в Квинсленде (Австралия) считается одним из самых сложных подъемов на «Зеленом континенте», который периодически пытаются штурмовать популярные внедорожники. Причем часто эта затея оказывается провалом.

Недавно забраться на верх пытались сразу несколько китайских автомобилей BYD Shark 6 и Tank 300. И если первому это не удалось, то последний хоть и осуществил задуманное, но не с первого раза. 

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Kia Tasman X-Pro, достигший вершины холма Бир-О’Клок с первой попытки

На днях в аналогичном соревновании решила поучаствовать Kia с ее новейшим рамным пикапом Tasman во внедорожной модификации X-Pro. И одной из главных корейских автоновинок этого года удалось достигнуть вершины с первой попытки. 

Утверждается, что речь идет не совсем о серийной машине, а о ее предсерийном образце, ездить на котором по дорогам общего пользования не сотрудникам Kia запрещено. 

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Несмотря на удачную попытку подъем Tasman на холм не был безупречным. Двигатель машины отключился на полпути, а после его запуска автоматическая трансмиссия пикапа переключилась на повышенную передачу в неподходящий момент.

В Kia утверждают, что такое поведение автомобиля связано с тем, что на холм забирался предсерийный пикап, тогда как в товарных образцах этой модели проблемы с ПО уже устранены. 

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После подъема осмотр днища «Тасмана» выявил лишь несколько царапин, ни одна из которых не оказалась существенной. 

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Фото:Team Bree Offroad/YouTube

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