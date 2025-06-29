Кроссовер Dacia Duster назвали лучшим автомобилем по соотношению цены и качества

Третье поколение кроссовера Dacia Duster было представлено осенью 2023 года, а уже в 2024-м машина вышла в продажу на европейский рынок.

Спустя более года присутствия этой модели в реализации в «Старом Свете» ее решили отметить одной важной наградой местного популярного автомобильного журнала.

Портал «Autocar» объявил победителей ежегодной премии «Autocar Awards», в которой звание лучшего автомобиля по соотношению цены и качества досталось кроссоверу Dacia Duster.

Победитель премии Autocar Awards 2025 в номинации лучшее соотношении цена/качество

В резюме своего решения жюри конкурса отметили подход нового «Дастера», звучащий следующим образом: «предлагать многое за малые деньги».

Эксперты высоко оценили внешний облик машины, ее повседневную практичность, а также щедрое оснащение уже в базовых комплектациях, что в последнее время является редким сочетанием на рынке.

«Autocar» описал новый Duster как автомобиль, который превосходит стандарты моделей low-cost-сегмента, а также удивляет своей ценой:

«В основе Duster лежит простая, почти очевидная идея: дать водителям то, что им нужно, и ничего больше».

Dacia Duster 2025

Напомним, Duster третьей генерации сейчас продается не только под маркой Dacia в Европе, но и за пределами старосветского рынка под головным брендом Renault.

В странах ЕС за кроссовер просят от 20 тысяч евро (1,8-миллиона рублей). Цены на эту модель, но продающуюся под маркой Renault, в Южной Африке стартуют от 489 тысяч 999 рандов (2,1-миллиона рублей).