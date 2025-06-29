ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Dacia Duster назвали лучшим автомобилем по соотношению цены и качества

Кроссовер Dacia Duster назвали лучшим автомобилем по соотношению цены и качества

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
dacia duster review front on the road 1

Третье поколение кроссовера Dacia Duster было представлено осенью 2023 года, а уже в 2024-м машина вышла в продажу на европейский рынок.

Спустя более года присутствия этой модели в реализации в «Старом Свете» ее решили отметить одной важной наградой местного популярного автомобильного журнала.

Портал «Autocar» объявил победителей ежегодной премии «Autocar Awards», в которой звание лучшего автомобиля по соотношению цены и качества досталось кроссоверу Dacia Duster.

dacia duster 3 1
Победитель премии Autocar Awards 2025 в номинации лучшее соотношении цена/качество

В резюме своего решения жюри конкурса отметили подход нового «Дастера», звучащий следующим образом: «предлагать многое за малые деньги».

Эксперты высоко оценили внешний облик машины, ее повседневную практичность, а также щедрое оснащение уже в базовых комплектациях, что в последнее время является редким сочетанием на рынке.

«Autocar» описал новый Duster как автомобиль, который превосходит стандарты моделей low-cost-сегмента, а также удивляет своей ценой:

«В основе Duster лежит простая, почти очевидная идея: дать водителям то, что им нужно, и ничего больше».

dacia duster review side on the road 1
Dacia Duster 2025

Напомним, Duster третьей генерации сейчас продается не только под маркой Dacia в Европе, но и за пределами старосветского рынка под головным брендом Renault.

В странах ЕС за кроссовер просят от 20 тысяч евро (1,8-миллиона рублей). Цены на эту модель, но продающуюся под маркой Renault, в Южной Африке стартуют от 489 тысяч 999 рандов (2,1-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Dacia
ИСТОЧНИК:Autocar

Читайте также:

Последние новости:

Автомобили одного американского автопроизводителя почти не ломаются: лучше...

Популярный минивэн Nissan стал роскошной квартирой на колесах...

Кроссовер Mazda для небогатых показался на первых изображениях

В Китае создали электромобиль, который выглядит как Ferrari,...

Легендарный автобус-вахтовик Антарктиды Ivan The Terra отправился на...

В Японии придумали для Suzuki Jimny новый хардкорный...

Опытный механик жалуется на проблемы с двигателем Subaru

Самый надежный 7-местный роскошный внедорожник в мире: сколько...

Новый недорогой кроссовер Renault C-класса раскрыл о себе...

Революционер среди японских миникаров готовится к смене поколения....

Фермерский вариант нового рамного внедорожника Kia обрел цену

Toyota RAV4 лишил Tesla Model Y звания самого...

Большой, вместительный и дорогой кроссовер Hyundai просится в...

На продажу выставили идеальный Toyota FJ Cruiser с...

Новая практичная Toyota для поездок на дачу показалась...

Владельцы ломучих моторов PureTech жалуются, что Stellantis пудрит...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+