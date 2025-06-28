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Популярный минивэн Nissan стал роскошной квартирой на колесах за 5 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Японская компания Recvee, специализацией которой является переоборудование местных минивэнов в кемперы, продемонстрировала свой новый продукт – автодом ISOLA.

Аналог дома на колесах построен на базе модели Caravan и представляет собой роскошный кемпервэн с удобной большой кроватью, просторной гостиной, рядом практичных приборов, а также вместительной душевой. Удобства внутри превращают его в нечто, что можно называть «мобильной квартирой на колесах».

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В жилом модуле машины используется большое количество деревянных панелей, создающее уютное и светлое пространство, похожее на гостиную.

Сиденья кемпера обладают различными режимами эксплуатации и способны трансформироваться в спальные места: от дивана до удобной кровати, на которой могут разместиться до трех человек.

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Автомобиль включает в свое оснащение все необходимые бытовые приборы для комфортной жизни от холодильника и микроволновой печи до кондиционера и даже 19-дюймового телевизора.

Их питание осуществляется от литиевого аккумулятора большой емкости (300 Ач), заряжаемого от солнечной панели на крыше. 

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Задняя часть кемпервэна на базе Nissan Caravan отведена под душ, который можно принимать на открытом воздухе (отодвинув занавеску). Конструкция поддона спроектирована таким образом, чтобы вода сливалась за машину.

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Продавать ISOLA собираются как в бензиновых, так и дизельных версиях. Модификация кемпера на «тяжелом» топливе будет иметь опциональный полный привод.

Стоимость базовой версии нового кемпервэна на базе Nissan в Японии составляет 8 миллионов 888 тысяч иен (4,8-миллиона рублей). Максимально оснащенный автодом обойдется местным покупателям в 9 миллионов 823 тысячи иен (5,3-миллиона рублей). 

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