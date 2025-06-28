Популярный минивэн Nissan стал роскошной квартирой на колесах за 5 млн рублей

Японская компания Recvee, специализацией которой является переоборудование местных минивэнов в кемперы, продемонстрировала свой новый продукт – автодом ISOLA.

Аналог дома на колесах построен на базе модели Caravan и представляет собой роскошный кемпервэн с удобной большой кроватью, просторной гостиной, рядом практичных приборов, а также вместительной душевой. Удобства внутри превращают его в нечто, что можно называть «мобильной квартирой на колесах».

В жилом модуле машины используется большое количество деревянных панелей, создающее уютное и светлое пространство, похожее на гостиную.

Сиденья кемпера обладают различными режимами эксплуатации и способны трансформироваться в спальные места: от дивана до удобной кровати, на которой могут разместиться до трех человек.

Автомобиль включает в свое оснащение все необходимые бытовые приборы для комфортной жизни от холодильника и микроволновой печи до кондиционера и даже 19-дюймового телевизора.

Их питание осуществляется от литиевого аккумулятора большой емкости (300 Ач), заряжаемого от солнечной панели на крыше.

Задняя часть кемпервэна на базе Nissan Caravan отведена под душ, который можно принимать на открытом воздухе (отодвинув занавеску). Конструкция поддона спроектирована таким образом, чтобы вода сливалась за машину.

Продавать ISOLA собираются как в бензиновых, так и дизельных версиях. Модификация кемпера на «тяжелом» топливе будет иметь опциональный полный привод.

Стоимость базовой версии нового кемпервэна на базе Nissan в Японии составляет 8 миллионов 888 тысяч иен (4,8-миллиона рублей). Максимально оснащенный автодом обойдется местным покупателям в 9 миллионов 823 тысячи иен (5,3-миллиона рублей).