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В Японии придумали для Suzuki Jimny новый хардкорный внедорожный тюнинг-комплект

Текст: Алиса Шашкова
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Копия GOZEL JIMNY SIERRA 6 1024x682 1

На выставке Outdoor Show 2025, открывшейся в Токио 27 июня, состоялась премьера нового японского бренда кастомизации Gozel, который продемонстрировал публике свой дебютный проект.

В его основу лег 3-дверный внедорожник Suzuki Jimny Sierra. Специально для него тюнинг-ателье подготовило комплект доработок, превращающий машину в хардкорный вездеход. 

Копия GOZEL JIMNY SIERRA 3 1024x682 1

Владельцам «Джимни» предлагают приобрести пять деталей, способных заметным образом изменить внешность их машин.

Копия GOZEL JIMNY SIERRA 18 1024x682 1

Комплект деталей для Jimny Sierra включает в себя слегка переделанную решетку радиатора, а также декоративные накладки. Одна из них крепится к нижней части бампера и обладает выпуклой формой, а также двумя декоративными проушинами для крепления тросов, отмеченными буквами «X».

Копия GOZEL JIMNY SIERRA 7 1024x682 1

Дополнительный декор положен боковинам кузова, для которого предусмотрены серебристые  накладки и наклейки, а также корме, где появился модернизированный бампер и закрытый пластиковый кофр запасного колеса.  

Дополняют образ брутального внедорожника красные брызговики с надписями Jimny, экспедиционный багажник на крыше, а также «зубастые» покрышки, обутые на уникальные колесные диски черного цвета.

Копия GOZEL JIMNY SIERRA 16 1024x682 1

Техническую сторону машины изменения не затрагивают. Внедорожник Suzuki, представленный на выставке в Токио в обвесе Gozel, оснащается стандартным полуторалитровым бензиновым мотором K15B, развивающим 102 л.с. и 130 Нм вращающего момента.

Ассистирует двигателю пятискоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат». 

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Фото:Motor-Fan

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