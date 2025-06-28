В Японии придумали для Suzuki Jimny новый хардкорный внедорожный тюнинг-комплект

На выставке Outdoor Show 2025, открывшейся в Токио 27 июня, состоялась премьера нового японского бренда кастомизации Gozel, который продемонстрировал публике свой дебютный проект.

В его основу лег 3-дверный внедорожник Suzuki Jimny Sierra. Специально для него тюнинг-ателье подготовило комплект доработок, превращающий машину в хардкорный вездеход.

Владельцам «Джимни» предлагают приобрести пять деталей, способных заметным образом изменить внешность их машин.

Комплект деталей для Jimny Sierra включает в себя слегка переделанную решетку радиатора, а также декоративные накладки. Одна из них крепится к нижней части бампера и обладает выпуклой формой, а также двумя декоративными проушинами для крепления тросов, отмеченными буквами «X».

Дополнительный декор положен боковинам кузова, для которого предусмотрены серебристые накладки и наклейки, а также корме, где появился модернизированный бампер и закрытый пластиковый кофр запасного колеса.

Дополняют образ брутального внедорожника красные брызговики с надписями Jimny, экспедиционный багажник на крыше, а также «зубастые» покрышки, обутые на уникальные колесные диски черного цвета.

Техническую сторону машины изменения не затрагивают. Внедорожник Suzuki, представленный на выставке в Токио в обвесе Gozel, оснащается стандартным полуторалитровым бензиновым мотором K15B, развивающим 102 л.с. и 130 Нм вращающего момента.

Ассистирует двигателю пятискоростная МКПП или 4-диапазонный «автомат».