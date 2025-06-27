Toyota RAV4 лишил Tesla Model Y звания самого продаваемого автомобиля в мире

Компания Toyota с ее кроссовером RAV4/Wildlander опередила электрический паркетник Tesla Model Y в борьбе за звание самого продаваемого автомобиля на планете, следует из инфографики, опубликованной аналитическим изданием «JATO Dynamics».

Самые популярные автомобили в мире (инфографика JATO Dynamics)

В свежей статистике, раскрытой этим авторитетным порталом, по итогам прошедшего года Toyota RAV4 разошлась во всем мире тиражом в 1 миллион 187 тысяч единиц, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Toyota RAV4

Для сравнения, результат Tesla Model Y оказался чуть скромнее – 1 миллион 185 тысяч единиц (-3% к прошлому году).

Tesla Model Y

Эти цифры оказались полной противоположностью в сравнении с 2023 годом, когда Tesla Model Y первенствовала в ТОП-е самых популярных машин на планете, опережая Toyota RAV4 с большим отрывом.

На долю американского электромобиля тогда приходилось 1 миллион 223 тысячи продаж во всем мире, тогда как расположившийся на втором месте Toyota RAV4 занимал второе место с результатом в 1 миллион 75 тысяч реализованных машин.

Toyota Corolla Cross

Что касается свежего рейтинга популярности машин на планете, то он также демонстрирует заметный прирост в продажах для еще одной модели Toyota – Corolla Cross/Frontlander (+18% к прошлому году до 859 тысяч единиц), расположившейся сразу за Toyota RAV4 и Tesla Model Y.