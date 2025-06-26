На продажу выставили идеальный Toyota FJ Cruiser с пробегом всего 340 км

Экстравагантный внедорожник Toyota FJ Cruiser снят с продаж на большинстве рынков, но найти такие машины без пробега все еще можно. Более того, ими могут оказаться автомобили начала 2010-х годов выпуска, да еще и в особенной версии.

Накануне один из экземпляров Toyota FJ Cruiser был выставлен на аукцион «Bring a Trailer». Уникальной фишкой этой машины стало ее идеальное состояние, обусловленное тем, что с 2012 года (момента схода с конвейера) на ней никто не ездил.

Toyota FJ Cruiser 2012, выставленный на торги в США

Одометр внедорожника в спецверсии Trail Teams Special Edition показывает всего 212 миль или 340 километров, а сам автомобиль пребывает в оригинальном нетронутом состоянии.

Выкрашенный в красный цвет кузова «рамник» оборудован одним из самых надежных двигателей «Тойоты» – 4-литровым агрегатом 1GR-FE V6. Его мощность составляет 260 лошадиных сил, а в паре с ним трудится шестиступенчатая механическая коробка передач, 2-диапазонная «раздатка» и блокировка дифференциалов.

В конкретно этой модификации (Trail Teams) FJ Cruiser отличается наличием амортизаторов Bilstein и системой контроля тяги A-TRAC, обеспечивающими ему еще более продвинутые возможности на неровных дорогах и каменистых подъемах.

В описании к объявлению говорится, что на машине никто не ездил. Из-за этого история ее обслуживания выглядит крайне странно. К примеру, масло в двигателе внедорожника в последний раз меняли в далеком 2015-м, поэтому автомобиль все это время находится в состоянии анабиоза.

Стоимость уникального экземпляра FJ Cruiser на момент публикации статьи составляет почти 70 тысяч долларов (5,5 миллиона рублей), но до конца торгов остается еще 7 дней и итоговая цена машины может оказаться еще выше.