Японский хэтчбек для народа получит «заряженную» версию дешевле 1 миллиона рублей

В 2017 году в продажу в Японии вышла вторая генерация бюджетного хэтчбека Daihatsu Mira e:S. Автомобиль не стал суперхитом, едва достигая по продажам отметки в несколько десятков тысяч единиц, тогда как лидеры этого класса реализуют ежегодно по несколько сотен тысяч своих машин.

Несмотря на это доступный суббренд Toyota не только не собирается отказываться от своего мини-хэтчбека, но и готовит для него «заряженную» версию.

Шоу-кар Daihatsu Mira e:S GR Sport

Премьера прототипа модели Mira e:S GR Sport состоялась в начале этого года на выставке в Токио. Накануне стало известно, что этот хот-хэтч появится в продаже в Японии уже этой осенью.

Главным отличием модернизированного кей-кара Daihatsu Mira e:S GR Sport от обычной компактной 5-дверки станет специальный обвес кузова, выполненный в раллийном стиле, а также обновленный салон, в котором появятся гоночные сиденья Recaro и рулевое колесо Momo.

Технически хот-хэтч выделится на фоне простого хэтчбека перенастроенной подвеской, а также 660-кубовым турбомотором, мощность которого будет увеличена со стоковых 49 до 64 л.с. Помогать двигателю предстоит исключительно 5-скоростной «механике».

Японские СМИ пишут, что релиз машины состоится в сентябре или начале октября этого года В качестве ее предварительной цены называют сумму около 1 миллиона 750 тысяч – 1 миллиона 800 тысяч иен (950 – 980 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу).