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Новейший 2-литровый мотор Toyota выходит на трековые испытания: мощность достигнет кажущихся невозможными 600 л.с.

Текст: Михаил Романченко
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тойота

Ранее Toyota, Mazda и Subaru объявили о том, что объединят усилия в разработке новых спортивных моделей. Параллельно с этим «Тойота» начала разработку нового 1,5-литрового и 2-литрового моторов, причем последний, судя по всему, будет полагаться спортивным и «заряженным» GR моделям этой компании (от ателье Gazoo Racing).

2-литровая турбированная «четверка» появилась  в концепт-каре GR Yaris M Concept, который собираются опробовать вместе с этим двигателем на трассе. Предполагается, что мощность силовой установки прототипа превысит 400 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составит 550 Нм.

Концепт GR Yaris M создавался на базе раллийного автомобиля GR Yaris со среднемоторной компоновкой и полным приводом. Ожидается, что этот прототип примет участие в японской гонке на выносливость Super Endurance Race, которая пройдет на трассе Аутополис 26 июля.

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Новый 2-литровый турбомотор Toyota G20E

Машина будет использовать 2-литровый турбированный двигатель Toyota, сейчас известный под кодовым наименованием G20E.

Это новейший турбомотор Toyota, который на 10% компактнее актуального 2,4-литрового «наддувного» двигателя последнего поколения.

Ходят слухи, что при правильных настройках выжимать из этого силового агрегата можно будет не 400 л.с., как было заявлено ранее самим автопроизводителем, а целых 600 л.с.

Если испытания нового двигателя в боевых условиях пройдут успешно, то он с большой долей вероятности появится под капотом одного из новых спорткупе Toyota, к примеру возрожденной Celica. 

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Фото:Toyota

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