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Рестайлинговый кросс-купе Renault Megane показан на неофициальных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Полностью электрический вариант Renault Megane, превратившийся в кросс-купе и получивший приставку к названию e-Tech, появился в 2021 году. Считалось, что со временем он заменит полностью углеродные седан, хэтчбек и универсал-версии этой модели, но в итоге все они до сих пор продаются параллельно с «батарейным» SUV.

В ближайшее время последнему предстоит подвергнуться первому плановому обновлению, с которым машину ждут как минимум изменения во внешности, а как максимум – еще и в «технике».

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Дореформенный Renault Megane e-Tech

Авторы изображений полагают, что обновленный Megane e-Tech поменяет изгиб капота, чтобы переместить шильдик Renault на ступеньку ниже. 

Оптика машины, если верить рендерам, останется без модернизации, чего не скажешь о переднем бампере, который сменит конструкцию и будет буквально пронизан имитацией воздухозаборников.

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Обновленный Renault Megane e-Tech (спекулятивный рендер)

Боковины машины, скорее всего, ограничатся лишь точечными переменами, обзаведясь исключительно колесами нового дизайна, а ее корма, которую не показали, примерит новую световую подпись задних фонарей. 

Перемены под капотом в случае с рестайлинговым Megane e-Tech должны свестись к появлению у электрического кросс-купе других батарей. Вместо аккумуляторов LG машина получит продукцию китайской фирмы Envision.

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Шпионское фото нового Renault Megane e-Tech

Какой будет их емкость пока неизвестно, но они с большой долей вероятности увеличат запас хода автомобиля примерно до 500 км по циклу WLTP. Мощность кроссовера, как и прежде, составит 220 лошадиных сил.

Премьера обновленного Renault Megane e-Tech запланирована на конец 2025 года. В продажу машина поступит в первой половине 2026-го. 

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Фото:Auto-Motor, Renault

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