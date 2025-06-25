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Новое поколение популярного пикапа Toyota Hilux вновь застукали на тестах

Текст: Михаил Романченко
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В конце прошлого года в Сеть утекли шпионские фото новой генерации популярного пикапа Toyota Hilux. Машину запечатлели во время испытаний в Таиланде.

А теперь, спустя более полгода, автомобиль вновь засветился на тестах. Причем практически в том же камуфляже, что и раньше.

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Toyota Hilux нового поколения (шпионское фото)

Единственной разницей между прототипами, заснятыми ранее и недавно, кроется в чуть менее броской маскировке.

Попавший в объективы фотокамер «утилитарник» щеголял более открытыми фарами, которые, вопреки слухам, получат широкую форму, а также новой решеткой радиатора с измененным «наполнением».

Боковины кузова нового Hilux, похоже, сохранят вид предшественника, а корма, как и прежде, будет использовать вертикальные фонари. 

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Toyota Hilux нового поколения (шпионское фото)

Изменения в технической части машины должны включит в себя переезд на новую архитектуру TNGA-F, которая лежит в основе внедорожников Land Cruiser.

Полный привод и активная антипробуксовочная система A-TRC никуда не денутся. А под капотом утилитарника расположатся 2,4- и 2,8-литровые дизели, последний из которых будет предлагаться в более экономичной и экологичной мягко-гибридной вариации.

Сроки премьеры нового Toyota Hilux пока не обозначены, но считается, что машина должна дебютировать до конца 2025 года. 

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Фото:Соцсети

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