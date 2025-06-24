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Кроссовер Hyundai дешевле Creta обретет более стильный внешний вид

Текст: Ростислав Архипов
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Появившись в продаже в 2019 году компактный кроссовер Hyundai Venue вклинился в SUV-линейку компании, расположившись прямо под бестселлером Creta. Машину предлагали как на развитых рынках, так и в развивающихся странах, и даже обновили в 2022-м.

Сейчас Hyundai работает над следующей генерацией этого «паркетника», которому предвещают заметные перемены в экстерьере и, возможно, в технической части.

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Hyundai Venue 2 поколения (неофициальный рендер)

Индийский портал «RushLane» подготовил серию рендерных изображений Venue 2 поколения, на которых машина примерила на себя новый внешний облик. Передняя часть кузова автомобиля приобрела большую решетку радиатора с вымощенным в ней рисунком из множества прямоугольников.

Верхнюю часть оптики было решено отвести под замысловатые по виду дневные ходовые огни, а нижний блок отдать на откуп фарам головного света. 

Боковины машины на рендере оказались перелицованы за счет нового более широкого пластикового обвеса и других колесных дисков, а частично проглядывающаяся корма щеголяла переделанными фонарями.

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Интерьер Hyundai Creta актуального поколения

Подтвержденной информации о том, как будет выглядеть интерьер нового Venue, пока нет. Но зарубежные СМИ предполагают, что общая внутренняя компоновка кроссовера будет отсылать к Creta с ее двумя 12,3-дюймовыми экранами виртуальной «приборки» и мультимедийной системы. 

А вот в механической стороне машины больших изменений не ждут. Скорее всего кроссовер продолжат продавать в текущей конфигурации с бензиновыми, турбобензиновыми, а также дизельными моторами.

Презентация нового Hyundai Venue должна состояться осенью этого года. 

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Фото:RushLane, Hyundai

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