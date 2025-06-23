Идейного сменщика Kia Stinger показали в товарном внешнем виде

В прошлом году года в интернете начали распространяться слухи о планах Kia выпустить преемника фастбэка Stinger. Бензиновую модель, снятую с конвейера еще весной 2023 года, собирались заменить некой спортивной моделью, которая будет работать на электротяге.

Студия дизайна из Южной Кореи «Digimods Design» полагает, что знает как будет выглядеть новый «Стингер», даже если ему достанется другое название (GT1 или EV8).

Цифровые художники опубликовали серию неофициальных рендеров, на которых новинка «Киа» показана с нескольких ракурсов.

Машине на изображениях досталось новое оформление фронтальной части кузова, отсылающее к актуальному Sportage, с широкой решеткой радиатора и объемными фарами по краям модернизированного бампера, в которые интегрированы Г-образные дневные ходовые огни.

Боковины преемника Stinger, судя по рендерам, должны получить выштамповки на дверях и воздуховоды в крыльях, а корма обзавестись узкими фонарями в виде длинных светодиодных линий, выполненных в стиле BMW.

Механическая сторона Kia GT1/EV8 пока находится в секрете, но корейская пресса полагает, что новый фастбэк будет построен на платформе «eM». Приводить в движение его предстоит электромоторам. Их отдача должна составить свыше 600 лошадиных сил.

Презентовать идейного сменщика Kia Stinger собираются уже в 2026 году.