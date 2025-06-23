ДомойАвтоновости сегодняИдейного сменщика Kia Stinger показали в товарном внешнем виде

Идейного сменщика Kia Stinger показали в товарном внешнем виде

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
55594 25910 4243 1

В прошлом году года в интернете начали распространяться слухи о планах Kia выпустить преемника фастбэка Stinger. Бензиновую модель, снятую с конвейера еще весной 2023 года, собирались заменить некой спортивной моделью, которая будет работать на электротяге. 

Студия дизайна из Южной Кореи «Digimods Design» полагает, что знает как будет выглядеть новый «Стингер», даже если ему достанется другое название (GT1 или EV8).

Цифровые художники опубликовали серию неофициальных рендеров, на которых новинка «Киа» показана с нескольких ракурсов.

55594 25909 4234 1

Машине на изображениях досталось новое оформление фронтальной части кузова, отсылающее к актуальному Sportage, с широкой решеткой радиатора и объемными фарами по краям модернизированного бампера, в которые интегрированы Г-образные дневные ходовые огни. 

Боковины преемника Stinger, судя по рендерам, должны получить выштамповки на дверях и воздуховоды в крыльях, а корма обзавестись узкими фонарями в виде длинных светодиодных линий, выполненных в стиле BMW.

55594 25911 434 1

Механическая сторона Kia GT1/EV8 пока находится в секрете, но корейская пресса полагает, что новый фастбэк будет построен на платформе «eM». Приводить в движение его предстоит электромоторам. Их отдача должна составить свыше 600 лошадиных сил. 

Презентовать идейного сменщика Kia Stinger собираются уже в 2026 году. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Новый бюджетный 7-местный кроссовер Mitsubishi Destinator могут представить...

Новому поколению Hyundai Tucson пророчат звание мини-Palisade

Рай богача-интроверта: Toyota придумала способ, как прятаться в...

Популярный минивэн Nissan Serena изменится уже летом: новая...

Легендарный маленький хэтчбек Honda из 80-х, прозванный «Бульдогом»,...

Компактный минивэн Toyota пройдет через долгожданную модернизацию: расход...

В Японии массово возрождают знаменитые спорткары: новые LFA,...

У нового Toyota RAV4 снова будет брат-близнец от...

У Lexus будет собственная версия нового спортивного купе...

В интернете осудили владельца Lamborghini за парковку на...

Оппонент Toyota Alphard от Nissan получит в салоне...

Новое поколение представительского седана Mercedes-Benz S-Class удивит новым...

Новый легковой пикап Toyota на базе RAV4. Первые...

Новый Kia Seltos получит агрессивный дизайн и поразит...

Самый популярный минивэн Кореи ждет преображение в стиле...

«Убийца» Hyundai Palisade 2 от Kia уже на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+