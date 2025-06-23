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Новому поколению Hyundai Tucson пророчат звание мини-Palisade

Текст: Алиса Шашкова
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В конце 2023 года Hyundai начал продавать обновленную версию кроссовера Tucson. Автомобиль подвергся незначительной внешней трансформации, которая с его плановым переходом в новое поколение должна пройти по еще более экстремальному сценарию. 

На днях в Сети появился арт-концепт новой генерации Hyundai Tucson, на которой машина выглядит как мини-версия флагманского вседорожника Hyundai Palisade 2 поколения. 

Автором рендеров является независимый дизайнер «AutoYa», примеривший внешность 5-метрового кроссовера «Хендэ» на более короткий вариант с небольшими правками.

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Hyundai Tucson нового поколения (неофициальный рендер)

Реформенный Tucson, продемонстрированный на неофициальных изображениях, использует то же оформление «передка», что и Palisade, с вертикальными фарами и дневными ходовыми огнями в виде горизонтальных штрихов, а также похожую решетку радиатора. 

При этом вместо того, чтобы задействовать строгие боковины, машина на рендерах получила рельефные выштамповки дверей и крыльев, положенные актуальному Tucson. 

Угловатый дизайн стал отличительной чертой всех последних SUV-моделей Hyundai: от Santa Fe до Palisade, поэтому вероятность его использования в том числе в модели Tucson предельно высока.

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Hyundai Tucson актуального поколения

А вот чего нельзя пока сказать точно, так это какие двигатели расположатся под капотом этого кроссовера.

Нынешний «паркетник» комплектуется в Южной Корее двумя силовыми агрегатами: 1,6-литровым бензиновым турбомотором и 1,6-литровым турбогибридом, а за пределами родного рынка предлагается также с подключаемой гибридной системой.

Новое поколение Hyundai Tucson должно поступить в продажу в 2026 году.

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Фото:AutoYa, Hyundai

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