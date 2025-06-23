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Популярный минивэн Nissan Serena изменится уже летом: новая внешность и удлиненная колесная база

Текст: Михаил Романченко
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Актуальное, шестое поколение минивэна-бестселлера Nissan Serena, было представлено в 2022 году. Спустя 2 года эта модель обзавелась высокотехнологичной гибридной модификацией с полным приводом e-4ORCE, а теперь собирается пройти еще одну модернизацию. Ожидается, что вместе с ней машина претерпит серьезные внешние и конструктивные улучшения.

Изюминкой реформенной Nissan Serena должна стать перелицованная передняя часть кузова с перевернутыми L-образными фарами, внутри которых расположится по три прожектора. Ниже установят пиксельные дневные ходовые огни, пересекающиеся по рисунку с новым оформлением решетки радиатора. 

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Модернизированная Nissan Serena (спекулятивный рендер)

Другие изменения в экстерьере «Серены» могут включить появление у машины нового бампера с острыми вертикальными вырезами по краям, а также колесных дисков обновленного дизайна. 

Размеры кузова машины, скорее всего, также поменяются. Общая длина увеличится на 10 мм до 4695 мм. Такая же прибавка ждет колесную базу, которая растянется до 2890 мм.

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Актуальная Nissan Serena

Внутри минивэна должна появиться 12,3-дюймовая полностью цифровая комбинация приборов, 10,8-дюймовый проекционный экран и 12,3-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. 

Линейка силовых агрегатов машины с большой долей вероятности включит в себя 2-литровый бензиновый мотор, а также 1,4-литровую «тройку», работающую в составе бензино-электрической системы e-Power.

Гибридные «Серены», напомним, продаются в Японии как с передним типом привода, так и с полным e-4ORCE.

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Фото:Motor-Fan, Nissan

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