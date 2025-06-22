Оппонент Toyota Alphard от Nissan получит в салоне два 14,3-дюймовых экрана

Новое поколение флагманского минивэна Elgrand от Nissan должно дебютировать во второй половине этого года. Некоторые визуальные детали этого проекта, которому предстоит навязать борьбу легендарному Toyota Alphard, уже можно было увидеть на официальных тизерах, опубликованных японской компанией.

Японские журналисты ознакомились с новой информацией о следующем Elgrand, раскрыв о нем ряд неизвестных на сегодняшний день подробностей. Одним из главных открытий для них стала важная деталь, касающаяся оформления интерьера машины и его оснащения.

По данным инсайдеров, внутри новый Nissan Elgrand будет использовать два 14,3-дюймовых сенсорных экрана, которые будут соединены в единый широкий кластер. Аналогичное решение недавно дебютировало в свежем Leaf.

Интерьер Nissan Leaf нового поколения

Первому дисплею предстоит отвечать за демонстрацию «картинки» виртуальной комбинации приборов, тогда как второму брать на себя обязанности, связанные с мультимедийными функциями.

Общая информационно-развлекательная система следующей генерации Elgrand будет работать с фирменной системой Nissan Connect, а материалы отделки салона машины обещают сделать заметно качественнее, чем они были раньше.

В арсенал автомобиля должны войти такие премиальные функции как вентиляция сидений первого и второго ряда, а также акустическая система Boss Personal Plus с дополнительными динамиками в передних и задних подголовниках.

Официальный тизер нового Nissan Elgrand

Что касается мощностных характеристик, что в будущей генерации большой минивэн Nissan собираются оснастить новейшей гибридной системой e-Power третьего поколения, работающей от полуторалитрового бензинового мотора и модульной системы питания «пять в одном», которая обеспечит машине высокую производительность и топливную экономичность.