Новый Kia Seltos получит агрессивный дизайн и поразит низким расходом топлива

Один из самых популярных компактных кроссоверов Kia появился под именем Seltos в уже далеком 2019 году. В 2022-м эта модель, успевшая отметиться даже на российском рынке (ее выпуск осуществлялся в Калининградской области), прошла через процедуру обновления, а теперь ее ждет переезд во вторую по счету генерацию.

На днях корейская пресса и местные цифровые художники из студии «NYMammoth» показали и рассказали как будет выглядеть такой автомобиль, а также чего ожидать от его механической стороны.

На концепт-арте, опубликованном независимыми дизайнерами, новый Seltos удивил своим агрессивным внешним обликом.

Kia Seltos 2 поколения (неофициальный рендер)

«Передок» машины приобрел абсолютно новые фары с кластерами ДХО, стилизованными по форме в буквы «C», а также отдельными вертикальными ламелями по краям бампера.

Увеличенная решетка радиатора с многочисленными прорезями и новый бампер придали машине гораздо более брутальный и напористый внешний вид, завершить который должны по-иному оформленные боковины и корма, но на рендерах их, к сожалению, не показали.

Тестовый прототип 2 поколения Kia Seltos

Ожидается, что новый Kia Seltos предложат с гибридной системой, которая обеспечит машине значительную прибавку в топливной экономичности. От автомобиля ждут среднего расхода всего в 5,05-литра бензина на 100 км.

Реализовать систему полного привода в этом кроссовере, по слухам, собираются благодаря электрической системе e-AWD, которая использует отдельный электромотор на задней оси.

Дебютировать новый Kia Seltos должен до конца текущего года.