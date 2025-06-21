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Новый Kia Seltos получит агрессивный дизайн и поразит низким расходом топлива

Текст: Алексей Шмидт
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Один из самых популярных компактных кроссоверов Kia появился под именем Seltos в уже далеком 2019 году. В 2022-м эта модель, успевшая отметиться даже на российском рынке (ее выпуск осуществлялся в Калининградской области), прошла через процедуру обновления, а теперь ее ждет переезд во вторую по счету генерацию. 

На днях корейская пресса и местные цифровые художники из студии «NYMammoth» показали и рассказали как будет выглядеть такой автомобиль, а также чего ожидать от его механической стороны.

На концепт-арте, опубликованном независимыми дизайнерами, новый Seltos удивил своим агрессивным внешним обликом. 

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Kia Seltos 2 поколения (неофициальный рендер)

«Передок» машины приобрел абсолютно новые фары с кластерами ДХО, стилизованными по форме в буквы «C», а также отдельными вертикальными ламелями по краям бампера.

Увеличенная решетка радиатора с многочисленными прорезями и новый бампер придали машине гораздо более брутальный и напористый внешний вид, завершить который должны по-иному оформленные боковины и корма, но на рендерах их, к сожалению, не показали.

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Тестовый прототип 2 поколения Kia Seltos

Ожидается, что новый Kia Seltos предложат с гибридной системой, которая обеспечит машине значительную прибавку в топливной экономичности. От автомобиля ждут среднего расхода всего в 5,05-литра бензина на 100 км. 

Реализовать систему полного привода в этом кроссовере, по слухам, собираются благодаря электрической системе e-AWD, которая использует отдельный электромотор на задней оси. 

Дебютировать новый Kia Seltos должен до конца текущего года. 

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Фото:NYMammoth, Healer TV

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