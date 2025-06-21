«Убийца» Hyundai Palisade 2 от Kia уже на подходе

Конец прошлого года ознаменовался премьерой второй генерации флагманского SUV компании Hyundai – вседорожника Palisade. У этой модели на протяжении нескольких лет был родственник Telluride, который продавали только в США и странах Персидского залива.

Вслед за соплатформенником его также ждет плановая смена генерации, которая вполне может превратить эту модель в потенциального конкурента своего сородича.

Kia Telluride актуального поколения

Youtube-канал «NYMammoth» дал собственный прогноз изменений во внешности Telluride второй генерации, показав машину на неофициальных рендерах.

Рендер Kia Telluride 2 поколения

Машина на неофициальных изображениях примерила новое оформление передней части кузова с узкими вертикальными фарами, в которые были «вшиты» светодиодные Г-образные полосы дневных ходовых огней, широкую решетку радиатора, новый бампер и высокий капот.

Кроме того, автомобилю на рендере достались более строгие боковины кузова и слегка пересмотренная линия остекления.

Рендер Kia Telluride 2 поколения

Hyundai Palisade 2 поколения сейчас продается в том числе в 9-местной конфигурации. Учитывая, что Telluride делит с ним платформу, не исключено, что у модели Kia также появится аналогичная версия.

Что касается механической части, то здесь пока все хранится в тайне. С большой долей вероятности реформенному 5-метровому кроссоверу «Киа» будут положены 2,5-литровый бензиновый турбомотор и гибрид на базе этого же двигателя, но специально для американского рынка для машины могут предложить актуальный 3,5-литровый бензиновый V6.

Презентация новой генерации Kia Telluride должна состояться в конце этого – начале следующего года.