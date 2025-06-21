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Недорогой «космический» вэн Hyundai на базе Creta вот-вот обновится

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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Появившись в продаже в 2021 году бюджетный минивэн Hyundai получил космическое название «Stargazer», что в переводе значит «Звездочет». Машину неплохо приняли на развивающихся рынках сбыта, а сама она стала самым доступным предложением корейского автопроизводителя в сегменте MPV.

Но подходит время планового рестайлинга, который может принести Stargazer перемены не только во внешности, но и в технической части.

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Прототип рестайлинговой версии Hyundai Stargazer

Как сообщает портал «OtoDriver», Hyundai уже приступил к испытаниям реформенного минивэна Stargazer, а его презентация должна состояться уже в следующем месяце (в июле).

Машине могут достаться фары другой формы и более плоский капот, а также перелицованная корма, где задние фонари будут выглядеть по-другому в сравнении с предшественницей.

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Фото прототипа обновленного Hyundai Stargazer

Часть перемен должны произойти в салоне рестайлингового Stargazer, но насколько серьезными они окажутся пока сказать сложно.

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Интерьер Hyundai Creta актуального поколения

Скорее всего машина пойдет по пути соплатформенного кроссовера Hyundai Creta и предложит своим седокам сдвоенный экран информационно-развлекательной системы и виртуальной панели приборов, а также другой руль и иное оформление центральной консоли.

Технически автомобиль, скорее всего, не изменится. В Азии такие минивэны сейчас продают с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 лошадиных сил, 6-скоростной «механикой» или вариатором. Привод во всех случаях может быть только передним.

Что касается следующего поколения Hyundai Stargazer, то оно должно дебютировать примерно через 2 года. 

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Фото:Andrafebriandesign, Hyundai, healer TV

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