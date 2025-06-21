Грозный конкурент Toyota RAV4 от Mazda обрел серийный вид в новом поколении

Несколько дней назад мы писали о том, что в Сеть утекла первая фотография серийного кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения, который готовится к своему официальному дебюту.

Качество снимка оставляло желать лучшего, поэтому разобрать внешний облик машины было непросто. Помочь в этом на днях взялся цифровой художник «AutoYa», подготовивший на основе слитого в интернет снимка рендеры самого популярного кроссовера «Мазды» в мире, причем сразу в нескольких цветовых вариантах.

Долгое время ходили слухи, что Mazda CX-5 будет снята с продаж. Особенно на фоне выхода родственного CX-50. Однако отказываться от своего главного мирового бестселлера автопроизводитель из Хиросимы так и не решился.

Как видно на получившихся неофициальных изображениях, машина будет использовать скорее эволюционный, нежели революционный дизайн в сравнении со своими предшественниками.

Слева – рендер новой Mazda CX-5, справа – предыдущей

Главные перемены в экстерьере нового CX-5 произойдут спереди, где слегка изменится решетка радиатора, появится новый бампер, а также другая головная оптика.

Пропорции автомобиля должны оказаться плюс-минус теми же, что раньше. При этом реформенный кроссовер может слегка подрасти в размерах, обеспечив машине хоть и незначительную, но прибавку в салонном пространстве.

Механическая сторона этой новинки из Хиросимы пока находится в тайне. Впрочем, ранее ходили слухи, что CX-5 третьей генерации получит под капот гибридную силовую установку, созданную исключительно собственными инженерами (SkyActiv-Z). Правда ее придется подождать минимум полтора года.

А пока, скорее всего, грозный конкурент Toyota RAV4 будет комплектоваться прежними бензиновыми силовыми агрегатами.