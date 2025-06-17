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Фото нового поколения популярного кроссовера Mazda CX-5 утекло в интернет до премьеры

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Главной новинкой компании Mazda в этом году является ее мировой бестселлер CX-5, которому предстоит перейти в третье по счету поколение.

Премьеру машины ждут в ближайшее время, но как будет выглядеть этот популярный «паркетник» автопроизводителя из Хиросимы уже известно. Его первое фото слили в интернет до официального дебюта.

Автором снимка является фотограф с ником «cochespias1», которому удалось запечатлеть реформенный CX-5 без какого-либо камуфляжа. Несмотря на засвеченную картинку, можно заметить, что кардинальных изменений в экстерьере самого продаваемого кроссовера Mazda в мире не произойдет.

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Утекшее в Сеть фото третьего поколения Mazda CX-5

Машина продолжит использовать форм-фактор, который ранее был визитной карточкой ее предшественников, но, вероятно, обзаведется слегка наклоненной линией крыши.

Небольшим корректировкам подвергнется решетка радиатора автомобиля, а также ее фары, которые сменят форму и внутренний светодиодный рисунок. 

Похоже, что в Mazda модернизировали бамперы кроссовера, но боковины кузова решили оставить без изменений. Они, как и раньше, будут прикрыты черным пластиковым обвесом, который в более премиальных моделях эта компания предпочитает красить в цвет кузова. 

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Mazda CX-5 второго поколения (рестайлинг)

Единственными вопросами в проекте CX-5 третьего поколения теперь является его механическая сторона.

Ранее сообщалось, что продавать эту модель собираются с гибридной силовой установкой собственного производства «Мазды» (Skyactiv-Z), правда появится она только в 2027 году. А пока, скорее всего, самый продаваемый SUV бренда из Хиросимы продолжит использовать прежние бензиновые моторы Skyactiv-G. 

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Фото:cochespias1

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