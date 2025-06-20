Новую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry и Prius

Работа над новым поколением модели Toyota Corolla продолжается полным ходом. Один из самых важных автомобилей в гамме японского автопроизводителя с точки зрения продаж обещает дебютировать в период с 2026 по 2027 год. Накануне о ней стали известны очередные неофициальные подробности.

Японские СМИ пишут, что Corolla следующей генерации будет продаваться только в гибридной версии. Кроме того, машину ждут колоссальные перемены с точки зрения эстетики.

Цифровые дизайнеры портала «Motor1» накануне показали внешний облик свежего поколения Toyota Corolla, основываясь на собственной инсайдерской информации. Автомобиль, представленный на рендере, получил внешний облик, пересекающийся с актуальными генерациями таких популярных моделей «Тойоты» как RAV4, Camry и Prius.

Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер Motor1)

Характерной особенностью всей этой троицы была необычная форма фар, выполненная в форме буквы «C», а также компактная решетка радиатора и покатый капот.

Как поменяется корма машины на изображениях не показали, но, скорее всего, сзади автомобиль примерит новые более узкие фонари, соединенные световой полосой, а также другой бампер.

Внутри новой «Короллы» ждут появление полностью цифровой комбинации приборов, дополненной большим центральным дисплеем мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым помощником на базе искусственного интеллекта.

Продавать машину, как раньше, хотят в трех кузовах – седан, хэтчбек и универсал. Кроме того, этой модели Toyota с большой долей вероятности будет положена «заряженная» модификация GR.