ДомойАвтоновости сегодняНовую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry и Prius

Новую Toyota Corolla хотят срисовать с RAV4, Camry и Prius

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
toyota corolla 2026 il render di motor1.com

Работа над новым поколением модели Toyota Corolla продолжается полным ходом. Один из самых важных автомобилей в гамме японского автопроизводителя с точки зрения продаж обещает дебютировать в период с 2026 по 2027 год. Накануне о ней стали известны очередные неофициальные подробности.

Японские СМИ пишут, что Corolla следующей генерации будет продаваться только в гибридной версии. Кроме того, машину ждут колоссальные перемены с точки зрения эстетики.

Цифровые дизайнеры портала «Motor1» накануне показали внешний облик свежего поколения Toyota Corolla, основываясь на собственной инсайдерской информации. Автомобиль, представленный на рендере, получил внешний облик, пересекающийся с актуальными генерациями таких популярных моделей «Тойоты» как RAV4, Camry и Prius.

toyota corolla 2026 il render di motor1.com 1
Toyota Corolla нового поколения (неофициальный рендер Motor1)

Характерной особенностью всей этой троицы была необычная форма фар, выполненная в форме буквы «C», а также компактная решетка радиатора и покатый капот.

Как поменяется корма машины на изображениях не показали, но, скорее всего, сзади автомобиль примерит новые более узкие фонари, соединенные световой полосой, а также другой бампер.

Внутри новой «Короллы» ждут появление полностью цифровой комбинации приборов, дополненной большим центральным дисплеем мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также голосовым помощником на базе искусственного интеллекта. 

Продавать машину, как раньше, хотят в трех кузовах – седан, хэтчбек и универсал. Кроме того, этой модели Toyota с большой долей вероятности будет положена «заряженная» модификация GR.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Motor1

Читайте также:

Последние новости:

Появился концепт-арт возрожденного внедорожника Kia Retona 

Бывший SsangYong выпустит дешевый кроссовер «убийцу» Hyundai Creta

«Сержант Джим»: Suzuki Jimny XL стал «догонялкой» австралийской...

Китайский автомобильный стартап Neta, считавшийся «темной лошадкой», подал...

Новый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап...

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта...

В России не могут продать новейшую рамную Kia...

В США оценили новый кроссовер Lada Azimut на...

Подержанный китайский седан приобрели за 118 миллионов рублей

Очень популярный семейный кроссовер Toyota примерит новый вид...

Новый рамный внедорожник Kia примерил хардкорную амуницию для...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+