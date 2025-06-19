Новый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап для бездорожья

Конец прошлого года ознаменовался дебютом нового, второго поколения крупного кроссовера Palisade. С тех пор машина вышла на большинство основных рынков сбыта и приобрела «внедорожную» модификацию XRT.

Параллельно ходят слухи, что руководство южнокорейского автопроизводителя нацелилось на разработку некоего крупного пикапа, который будет конкурировать с Ford F-150 и Toyota Tundra.

Теоретически такой автомобиль, если он и вправду получит «зеленый свет», может обзавестись знакомым внешним обликом по модели Palisade.

Новый пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Накануне цифровой художник «Digimods Design» опубликовал серию неофициальных рендерных изображений, на которых примерил гипотетически возможному новому пикапу Hyundai экстерьер кроссовера Palisade.

Машине на концепт-артах досталось внешнее оформление флагмана SUV-линейки, причем во внедорожной модификации XRT, выделяющейся увеличенным дорожным просветом и специальным декором, а также «грязевыми» покрышками.

Новый пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Из новшеств, которых не было у кроссовера Palisade, в его пикап-версии появились расширители колесных арок, боковые подножки, а также другие наружные зеркала и стальная защита днища с интегрированными в нее проушинами для крепления тросов.

Если новый пикап появится и будет основан на модели «Палисад», то под его капотом с большой долей вероятности расположится новый 3,5-литровый двигатель V6, положенный его SUV-родственнику.

Мощность этого мотора составляет 287 лошадиных сил, а вместе с ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода.