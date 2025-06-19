ДомойАвтоновости сегодняНовый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап для бездорожья

Новый Hyundai Palisade XRT превратился в практичный пикап для бездорожья

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
2026 hyundai palisade xrt pro truck might be shocking though not for imagination land 7 1

Конец прошлого года ознаменовался дебютом нового, второго поколения крупного кроссовера Palisade. С тех пор машина вышла на большинство основных рынков сбыта и приобрела «внедорожную» модификацию XRT.

Параллельно ходят слухи, что руководство южнокорейского автопроизводителя нацелилось на разработку некоего крупного пикапа, который будет конкурировать с Ford F-150 и Toyota Tundra.

Теоретически такой автомобиль, если он и вправду получит «зеленый свет», может обзавестись знакомым внешним обликом по модели Palisade.

2026 hyundai palisade xrt pro truck might be shocking though not for imagination land 3 1
Новый пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Накануне цифровой художник «Digimods Design» опубликовал серию неофициальных рендерных изображений, на которых примерил гипотетически возможному новому пикапу Hyundai экстерьер кроссовера Palisade.

Машине на концепт-артах досталось внешнее оформление флагмана SUV-линейки, причем во внедорожной модификации XRT, выделяющейся увеличенным дорожным просветом и специальным декором, а также «грязевыми» покрышками.

2026 hyundai palisade xrt pro truck might be shocking though not for imagination land 4 1
Новый пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Из новшеств, которых не было у кроссовера Palisade, в его пикап-версии появились расширители колесных арок, боковые подножки, а также другие наружные зеркала и стальная защита днища с интегрированными в нее проушинами для крепления тросов. 

Если новый пикап появится и будет основан на модели «Палисад», то под его капотом с большой долей вероятности расположится новый 3,5-литровый двигатель V6, положенный его SUV-родственнику.

Мощность этого мотора составляет 287 лошадиных сил, а вместе с ним трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач и система полного привода. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Digimods Design

Читайте также:

Последние новости:

Китайский автомобильный стартап Neta, считавшийся «темной лошадкой», подал...

Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Toyota будет продавать маленькую «зажигалку», которую готовят для...

Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей...

Флагманский минивэн Nissan на замену Toyota Alphard показался...

Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет...

Новая Toyota Corolla может получить сразу три варианта...

В России не могут продать новейшую рамную Kia...

В США оценили новый кроссовер Lada Azimut на...

Подержанный китайский седан приобрели за 118 миллионов рублей

Очень популярный семейный кроссовер Toyota примерит новый вид...

Новый рамный внедорожник Kia примерил хардкорную амуницию для...

У Lada появился новый на 100-процентов российский кроссовер 

Популярная малолитражка Honda удивит более практичным салоном, чем...

Продажи новой Toyota Corolla Cross в Японии приостановлены...

Противник внедорожника Suzuki Jimny от Toyota будет стоить...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+