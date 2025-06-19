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Subaru Crosstrek хочет стать японским Volvo

Текст: Алексей Шмидт
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С 90-х Subaru неизменно хвастается в рекламных материалах своими показателями безопасности. Одним из первых седанов этой марки, получивших оценку «Хорошо» от Страхового института дорожной безопасности США в 1998 году, был Legacy, но с недавних пор практически все «Субару» завоевывают высокие баллы во всевозможных независимых краш-тестах.

Недавно подтвердить статус этой японской компании как одного из самых безопасных автопроизводителей удалось во время испытаний актуального поколения модели Crosstrek.

Машина прошла один из самых сложных тестов по методике австралийской организации ANCAP, считающийся чуть ли не самым требовательным в мире.

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Краш-тест Subaru Crosstrek 2025

ANCAP не стесняется давать популярным автомобилям оценки 0 звезд и готовы занижать результаты моделям даже самых именитых брендов в случае малейших огрехов. Поэтому чтобы заработать в заветный 5-звездочный балл машине нужно иметь образцовую безопасностью.

По результатам краш-тестов Subaru Crosstrek получил максимальную оценку в 5 звезд из 5 возможных, продемонстрировав не только хорошую защиту взрослых пассажиров (83%), но и идеальный показатель при боковом ударе. 

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Показатель защиты пассажиров-детей составил 91%, а манекены, расположенные на заднем ряду сидений, зарегистрировали минимальные перегрузки как при лобовом, так и при боковом ударах. Высоким образом была оценена даже защита пешеходов.

Несмотря на незначительные отрицательные моменты, их оказалось недостаточно, чтобы лишить Crosstrek максимальной оценки за безопасность.

В результате популярному кросс-универсалу японской марки удалось встать на одну ступень по этому показателю с образцовым Volvo EX30. 

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Фото:Subaru, ANCAP

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