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Бюджетный 7-местный минивэн Kia для небогатых стран станет полностью электрическим

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В начале мая этого года Kia представила в Индии обновленную версию 7-местного минивэна Carens, которому к названию досталась приставка Clavis.

Первоначально в качестве силовой установки для этой модели назывались традиционные бензиновые и дизельные моторы, но недавно машина вновь засветилась в камуфляже, намекающим на появление у нее альтернативного варианта.

По информации индийских журналистов, у бюджетного минивэна Carens Clavis вскоре появится полностью электрическая модификация.

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Kia Carens Clavis

Автомобиль сохранит трехрядный салон и унаследует электрическую силовую установку у кроссовера Hyundai Creta Electric.

Тот, напомним, предлагается с одним электромотором, приводящим в движение переднюю ось, а также тяговыми батареями емкостью 42 кВт/ч и 51 кВт/ч.

Двигатель обеспечивает машине максимальную выходную мощность на уровне в 135 лошадиных сил и 171 л.с. в зависимости от выбранной версии, а запас хода машины при выборе базового аккумулятора составляет 390 километров, тогда как с более емким этот показатель увеличивается до 474 км.

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Kia Clavis Carens является моделью, ориентированной на развивающиеся рынки, поэтому в продаже за пределами Индии и стран Юго-Восточной Азии эту машину можно не ждать.

Стоимость таких автомобилей при пересчете на российскую валюту с иностранных начинается с отметки в 1 миллион рублей. 

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Фото:Kia

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