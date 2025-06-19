В США оценили новый кроссовер Lada Azimut на базе Vesta

Вчера на международном форуме, посвященном экономике, который проходил в Санкт-Петербурге, состоялся премьерный показ нового кроссовера Lada, построенный на той же платформе, что и модель Vesta.

Вся лента российских профильных СМИ была забита новостями об этом автомобиле, а теперь к ним подключились и коллеги из США.

Портал «Autoevolution» озаглавил свою заметку, посвященную кроссоверу Azimut: «Этот автопроизводитель выпустил свою первую новую модель за 30 лет. Стоила ли она того?».

Lada Azimut

Журналисты пишут, что получившаяся у «АвтоВАЗа» машина поразительным образом напоминает новый Renault Duster и сомневаются, что это может быть совпадением.

При этом авторы статьи признают, что автомобиль действительно создан усилиями российских инженеров (более 1000 человек), которые трудились над машиной на протяжении трех лет, а сама компания этой моделью хотела доказать, что может со всем справиться сама (без участия сторонних автопроизводителей).

Интерьер Lada Azimut

Параллельно собственное мнение о новом российском кроссовере высказало другое американское издание «CarsCoops», назвавшее внешность Azimut на удивление современным для Lada и способным конкурировать с европейскими аналогами. При этом интерьер машины получил звание практичного, но скучного.

Производство Lada Azimut обещают организовать в 2026 году, но оба американских автомобильных журнала, написавших об этой новинке «АвтоВАЗа», сходятся во мнении, что за пределами России этот кроссовер (по крайней мере в ближайшее время) по объективным причинам не появится.

В качестве его потенциальной цены зарубежные журналисты называют сумму от 2,5 до 3 миллионов рублей.