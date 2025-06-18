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Новый рамный внедорожник Kia примерил хардкорную амуницию для Зеленого континента 

Текст: Алексей Шмидт
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Новый рамный пикам Kia Tasman вышел в продажу в Южной Корее и постепенно добирается до других рынков сбыта. Интерес к машине оказался очень высок в том числе в Австралии, где одна из местных тюнинг-компаний примерила этой модели собственный хардкорный комплект доработок.

Авторами тюнинг-кита является фирма ARB, базирующаяся в Мельбурне. Компания предлагает аксессуары для большинства полноприводных автомобилей в Австралии вроде Ford Ranger и Ford Everest. На этот раз она обратила внимание на детище корейского автопроизводителя Kia.

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Kia Tasman в тюнинге от ARB

На опубликованных ателье изображениях показан полноприводный пикап Kia Tasman бежево-коричневого цвета со стальным кенгурятником ARB «Summit Mark II», светодиодными дневыми ходовыми огнями, интегрированными в эту же деталь, защитой днища и светодиодными прожекторами, а также боковой защитой кузова и с подножками. 

киа тасман тюнинг

Другие макеты демонстрируют «Тасман» с различными вариантами надстройки грузового отсека, а также с другим кенгурятником «Zenith» и аксессуарами, включающими в себя внедорожные покрышки, литые диски уникального дизайна, рейлинги на крыше и брызговики. 

Подробностей о том, когда комплект доработок для корейского внедорожника станет доступен для покупателей «Зеленого континента», пока нет, но поставки первых «Тасманов» в Австралию начнутся только в июле. 

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Напомним, Kia Tasman сегодня доступен для заказа даже в России. Серые импортеры предлагают оставить заявку на покупку этой машины, а также имеют один из ее экземпляров в наличии (в Омске) по цене в 6 миллионов рублей. 

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Фото:ARB

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