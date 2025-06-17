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Новый Dacia Stepway может оказаться футуристичным кроссовером размером с Captur

Текст: Алексей Шмидт
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В прошлом году руководство Dacia намекнуло на планы развести популярные модели Sandero и Sandero Stepway по разным сегментам. Добиться этого в румынском суббренде Renault собираются с их новых поколений, которые должны появиться на свет в ближайшие пару лет. 

На днях одну из них показали французские дизайнеры портала «Auto-Moto», уверенные, что новый Dacia Stepway в грядущей генерации окажется не традиционным хэтчбеком с приподнятым клиренсом, а полноценным кроссовером размером с Captur.

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Актуальный Dacia Sandero Stepway

Европейские журналисты ожидают, что длина этой модели увеличится с 4,1-метра до 4,2-метра, что позволит ей приблизиться по размерам к Duster (4,34-метра) и Captur (4,23-метра). Новому Dacia Stepway может достаться смелый внешний облик с оглядкой на новый кроссовер Bigster и концепт-кар Manifesto. 

Показанный на неофициальном рендере «паркетник» (изображение ниже) получил необычную Y-образную оптику, которая обладает продолжением в виде штрихов, проходящих через всю решетку радиатора, а также угловатые линии капота и кузова. 

Копия 1200 L futur dacia stepway 2027 dcorrl de la gamme sandero il deviendra un modle part entire 1
Новый кроссовкер Dacia Stepway (спекулятивный рендер)

Колесные арки и пороги виртуального автомобиля было решено прикрыть традиционным для этой «внедорожной» модели пластиком, а также наделить Dacia Stepway новыми колесными дисками и кроссоверным дорожным просветом.

Во Франции полагают, что будущий компакт-кроссовер Dacia получит несколько типов гибридизации (мягкий и полный гибрид), а в его основе будет лежать платформа CMF-B. При этом его бывший родственник, по слухам, будет использовать полностью электрическую архитектуру, унаследовав ее у шестого поколения Renault Clio.

Дебют нового кроссовера Dacia Stepway может состояться в 2027 году.

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Фото:Auto-Moto/Julien JODRY, Dacia

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